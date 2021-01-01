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رابط تحميل تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2021

الإثنين 19 يوليو 2021 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط تحميل تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2021



غزة/سما/

عيد الأضحى المبارك يحل غدا الثلاثاء الموافق 20 -7- 2021، والمسلمين والمسلمات يهتمون بكيفية صلاة العيد خلال زمن فيروس كورنا.

ويبحث المسلمين والمسلمات قبل صلاة العيد الأضحى المبارك على كيفية تحميل التكيبرات، ومنها( تحميل تكبيرات العيد الاضحى، تحميل تكبيرات العيد الاضحى لبيك اللهم لبيك mp3، تحميل تكبيرات العيد الاضحى كاملة mp3 لمدة ساعة، تحميل تكبيرات العيد الاضحى من الحرم المكي mp3، تحميل تكبيرات العيد الاضحى دندنها، تحميل تكبيرات العيد الاضحى لبيك اللهم لبيك، تحميل تكبيرات العيد الاضحى mp4، تحميل تكبيرات العيد الاضحي نغم العرب، تحميل تكبيرات عيد الاضحى mp4، تحميل تكبيرات عيد الاضحى mp3 الحرم المكي).

وتقدم وكالة سما، تحميل تكبيرات عيد الاضحى مكتوبة بهذا النص: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا… لا إله إلا الله وحده، صدق وعده ونصرعبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبدإلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلى على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليم».

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