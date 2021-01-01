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"إسرائيل" تُصدر بياناً رسمياً بشأن أزمة سد النهضة وعمرو أديب يعلق

الإثنين 19 يوليو 2021 01:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تُصدر بياناً رسمياً بشأن أزمة سد النهضة وعمرو أديب يعلق



القاهرة/سما/

أكدت إسرائيل، اليوم الأحد، أنها تقف على مسافة واحدة من إثيوبيا ومصر والسودان فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، نافية ضلوعها في الأزمة بين الدول الثلاث. 

وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر، في بيان على فيسبوك "تعرب سفارة دولة إسرائيل في مصر عن فائق الاحترام والتقدير للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرا في بعض القنوات التلفزيونية والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له".

وأضافت أنه "لنعود ونؤكد أن دولة إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة"، مشيرة إلى أنه "بل تشدّد دولة إسرائيل على أنه لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائمًا على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".

وأعربت إسرائيل "عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث".

و علق الإعلامي المصري عمرو أديب على بيان السفارة الإسرائيلية في القاهرة 

وقال عمرو أديب: "لو الإسرائيلي حلف على المياه تجمد إنه ملهوش علاقة بأي حاجة تحصل في المنطقة أنا ما أصدقش".

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر" مساء الأحد، أن الإصبع الإسرائيلي موجود في كل مكان، موضحا أن التدخل في شؤون المنطقة سياسة دولة.

وأشار إلى أن إصدار السفارة الإسرائيلية بيانا بشأن سد النهضة أمر استدعى انتباهه، لأنهم غالبا لا يتحدثون، متسائلا: "لا أعلم إذا كانت السفيرة موجودة في مصر أم لا".

#إسرائيل #ازمة سد النهضة #عمرو أديب #اثيوبيا #مصر

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