الاحتلال يقتحم الأقصى فجرا ويُخلي باحاته من المرابطين بالقوة بعد الاعتداء عليهم

القدس المحتلة / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال ساحات المسجد الاقصى، اليوم الأحد، وعملت على اخلاء المصلين بالقوة والاعتداء عليه بالضرب وسط اطلاق الاعيرة المطاطية صوبهم.

وفتحت شرطة الاحتـلال باب المغاربة بوجه المقتحمين من المستوطنين للمسجد الاقصى اليوم في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

واعتدى أفراد شرطة الاحتلال على عدد من المرابطات اللواتي تواجدن بالمسجد قبيل صلاة الفجر، قبل أن تقدم قوة شرطية على إخلائهن من ساحات المسجد بالكامل إلى خارجه.

وتوافد المئات من المقدسيين وسكان الداخل الفلسطيني إلى الأقصى منذ الليلة الماضية وفي ساعات الفجر للتصدي لمخطط المستوطنين.

وقبل قليل، سمحت قوات الاحتلال لعشرات المستوطنين باقتحام الأقصى عبر باب المغاربة، وسط تواجد شرطي مكثف في الساحات ، وخلال ذلك ألقت القوات قنبلة غازية داخل المسجد القبلي باتجاه المحاصرين فيه.