الرجوب يوجه رسالة للفصائل الفلسطينية: 62% من الأسرى يتبعون حركة فتح

الخليل / سما /

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب، مساء السبت، إن أسرى حركة فتح في سجون الاحتلال الإسرائيلي يمثلون أكثر من 62% من الأسرى.

وذكر الرجوب، خلال حفل أقامته حركة فتح في الخليل؛ لاستقبال الأسير المُحرر الغضنفر أبو عطوان، أن نسبة الأسرى من الأجهزة الأمنية يتجاوز 12%.

وأشار إلى أنه "ابتداء من الغد ندعو كافة الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالأسرى والمحررين بالتحرك لصالح المضربين عن الطعام الإداريين ولصالح كل الأسرى، بشعار واحد وقيادة واحدة، بهدف موحد لتحريك المجتمع الدولي وتسليط الضوء على قضية الاعتقال الإداري".

وأضاف "كما أدعو كافة الفصائل أن تضع على أجندتها في الموقع الأول القدس، وهي بوصلتنا ويجب أن تبقى حاضرة في جهدنا وخطابنا وعلاقتنا وعملنا على كل المستويات الداخلية والخارجية، وفي الموقع الثاني نصرة الأسرى".

ودعا الرجوب الأسرى كافة إلى الحذو نحو تجربة الغضنفر، مضيفًا "ولا بد أن ترتكز علاقتها مع السجان على الصدام لا على التعايش، ويجب أن يجسد في أطرنا التنظيمية الانتصار للأسرى الإداريين، لوقف الاعتقال الإداري لأنه خرق لكل المواثيق".

وتابع "سننصب خيمة في كل مكان في كل تجمع ونرفع راية واحد لها علاقة فقط بالأسرى وعائلاتهم ورسالتهم".

وقال: "لكل من يناكفنا، تعالوا لنتوحد على مشروع الدولة، مشروع الاستقلال، ومشروع إنهاء الاحتلال، ومشروع التعددية السياسية والديمقراطية".

وأضاف "أقول لأبناء فتح اعتزوا بحركتكم، لأننا الأقدر والأجرأ على قول الحقيقة واستخلاص العبر".