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عائلة بنات وجهت رسائل عدة: مسيرة وسط رام الله تطالب بتغيير سياسي ومحاسبة قتلة نزار

السبت 17 يوليو 2021 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة بنات وجهت رسائل عدة: مسيرة وسط رام الله تطالب بتغيير سياسي ومحاسبة قتلة نزار



رام الله / سما /

تظاهر عشرات المواطنين والنشطاء، اليوم السبت، وسط مدينة رام الله للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الناشط نزار بنات، بعد اعتقاله على أيدي قوة أمنية في الخليل.

وردد المشاركون في الوقفة التي دعا إليها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرت في دوار المنارة، شعارات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات، كما رددوا شعارات تطالب برحيل الرئيس محمود عباس وتدعو السلطة إلى تغيير سياسي والإعلان الفوري عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وخلال التظاهرة، دعا غسان بنات شقيق نزار، رئيس الوزراء محمد اشتية إلى المثول أمام لجنة تحقيق بصفته وزيرًا للداخلية، مؤكدًا أن ملف نزار لن يغلق إلا بموافقة شعبية.

وقال بنات: "رسالتي لعباس ليس أمامك إلا الرحيل شئت أم أبيت، حتى يقوم الشعب ببناء النظام السياسي ليقيم الدولة وليس دولة رام الله أو دولة المربع الأمني". وفق تعبير شقيق نزار

ووجه بنات رسالة لجبريل الرجوب قائلا: "رسالتي إلى ذلك الشخص المدعو جبريل والذي أبدى تعاطفه لاعتقال مجموعة من القتلة، وأعلن أنه يشعر بالأسف، كان الأجدر به أن يشعر بالحزن مع الضحية وأهل الضحية ومع أبنائه". وفق قوله.

بدوره، أعلن المحامي غاندي أمين محامي عائلة بنات، عن تشكيل فريق قانوني وطني ودولي لمتابعة قضية اغتيال الناشط نزار بنات.

وشكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في مقتل نزار بنات، فجر 24 حزيران الماضي، أوقف على إثرها عدد من الضباط والجنود، بينما أعلنت عائلة بنات رفضها لنتائج التحقيق وعدم قبول اللجنة، مطالبة بلجنة تحقيق دولية "نزيهة".

#وفاة نزار بنات #الاجهزة الامنية الفلسطينية #السلطة الفلسطينية #رام الله

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