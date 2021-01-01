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وفد قيادي من حماس يزور مكتب الجبهة الشعبية- القيادة العامة بغزة

السبت 17 يوليو 2021 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد قيادي من حماس يزور مكتب الجبهة الشعبية- القيادة العامة بغزة



غزة / سما /

زار وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية " حماس " برئاسة عضو المكتب السياسي في الحركة الأخ روحي مشتهى، مكتب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بغزة، معزيا بوفاة الأمين العام المؤسس أحمد جبريل "أبو جهاد"، حيث كان في استقبالهم مسؤول الجبهة في قطاع غزة د.لؤي القريوتي مع وفد قيادي من الجبهة.

وضم الوفد عددا من أعضاء المكتب السياسي وقيادات من الحركة، زكريا معمر، وسهيل الهندي، وعلي العامودي، وثروت البيك، و محمد دبابش، و فوزي برهوم.  

وخلال الزيارة، أكد الوفد على الدور الكبير للقائد المجاهد أحمد جبريل "أبو جهاد" والقيادة العامة في المقاومة والثورة الفلسطينية ومحطات الصراع مع العدو الصهيوني، كما تم الحديث عن الإنجازات الكبيرة التي تحققت بفعل العمل المقاوم، وصمود وثبات شعبنا في معركة (سيف القدس) على الأصعدة كافة.

بدورهم قدم الإخوة في الجبهة شكرهم لقيادة الحركة وأثنوا على هذه الزيارة وعمق العلاقة الوطنية مع حركة حماس.

كما تطرق الوفدان  للحديث عن دور المقاومة الباسلة والعمل الوطني والشعبي المشترك في الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه، وأن ما وصلت إليه المقاومة هو نتاج عمل متواصل وتراكم للقوة والخبرات، فيما تم التأكيد على ضرورة  الاستمرار في تطوير العلاقة الثنائية في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة.

#حركة حماس #الجبهة الشعبية القيادة العامة #وفاة احمد جبريل #قطاع غزة

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