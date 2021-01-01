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سفارة فلسطين بالقاهرة تعلن مواعيد العمل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك

الجمعة 16 يوليو 2021 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
سفارة فلسطين بالقاهرة تعلن مواعيد العمل عقب إجازة عيد الأضحى المبارك



القاهرة /سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية، اليوم الجمعة، أن إجازة عيد الأضحى المبارك قد تقررت ابتداءً من غدٍ السبت الموافق 17 يوليو، حتى السبت الموافق 24 يوليو الجاري، بناءً على قرارات مجلس الوزراء المصري.

وأشارت إلى أن العمل بسفارة فلسطين في القاهرة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية، سيستأنف يوم الأحد الموافق 25 يوليو وفق مواعيد عمل السفارة من الساعة 09:00 صباحًا حتى الساعة 03:00 عصرًا.

وهنأت السفارة الشعبين الفلسطيني والمصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنية دوام الاستقرار وتحقيق الأهداف الوطنية للبلدين.

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