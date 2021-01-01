اسرائيل : إنشاء"تصريح مرور" خاص بالافراح والمناسبات لمكافحة كورونا

القدس المحتلة / سما /

​ وافق رئيس الوزراء الاسرائيلير نفتالي بينيت ووزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي ووزير الصحة نيتسان هورويتز، مساء الخميس، على خطة لإنشاء "تصريح مرور" (والذي سيكون بمثابة جواز سفر أخضر) لحضور حفلات الزفاف والمناسبات الداخلية الكبرى الأخرى.

وستقتصر الخطة التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 21 يوليو/تموز الجاري، على التجمعات الكبيرة لأولئك الذين تم تطعيمهم أو شفاؤهم أو تم اختبارهم سلبيا لبواء كورونا، على أن يكون ارتداء الأقنعة (الكمامات) إلزامية لمن لا يأكل أو يشرب ويتواجد داخل القاعة المسقوفة.

وقال نفتالي بينيت: "هدفنا هو السماح بإقامة حفلات الزفاف والاحتفالات في أماكن مع الحد الأدنى من الضرر الذي يلحق بصناعة الأحداث وحماية قصوى للمواطنين الإسرائيليين".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد اجتمع في وقت سابق من اليوم، مع ممثلين عن أصحاب قاعات الافراح والمناسبات، واتفقوا على السماح بدخول القاعات للمتعافين والمتطعمين وغير المطعمين بشرط ابراز فحص كورونا سلبي تم اجراؤه قبل ذلك باثنتين وسبعين ساعة على الأكثر. وقال بينيت إنه "يمكن التغلب على الجائحة دون اغلاق كل شيء، مؤكدا مع ذلك إذا لم نحسن التصرف حاليا فسنلجأ الى الاغلاق في نهاية المطاف".