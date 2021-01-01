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"إنها مثل غابة جافة تنتظر أن يشعلها شخص ما"

واللا العبري: الولايات المتحدة تحذر "إسرائيل" من انهيار السلطة الفلسطينية

الجمعة 16 يوليو 2021 04:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري: الولايات المتحدة تحذر "إسرائيل" من انهيار السلطة الفلسطينية



القدس المحتلة/سما/

أفاد موقع واللا العبري مساء الخميس أن المبعوث الأمريكي هادي عمرو حذر "إسرائيل" من انهيار السلطة الفلسطينية خلال المحادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين.

وقال الموقع نقلا عن مسؤولون "إسرائيليون" إن المبعوث المسؤول بالملف "الإسرائيلي" الفلسطيني في وزارة الخارجية الأمريكية ، هادي عمرو ، الذي زار المنطقة هذا الأسبوع ، حذر عدد من كبار المسؤولين في “إسرائيل” من أوضاع السلطة الفلسطينية السيئة .

وبحسب ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار شاركوا في المحادثات ،فقد طلب عمرو من "إسرائيل" اتخاذ خطوات لتقوية الحكومة في رام الله .

وأشار مسؤولون"إسرائيليون" رفيعو المستوى شاركوا في المحادثات إلى أن هادي عمرو أكد لهم أنه عاد بقلق شديد من محادثاته في رام الله. وقال “لم أر السلطة الفلسطينية في مثل هذا الوضع السيئ من قبل”.

وأكد عمرو " أن مزيج الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والأزمة السياسية الداخلية وانعدام الشرعية العامة للسلطة الفلسطينية يخلق وضعا خطيرا وغير مستقر.


ووصف عمرو أوضاع السلطة الفلسطينية لكبار المسؤولين "الإسرائيليين" “إنها مثل غابة جافة تنتظر أن يشعلها شخص ما”.

وأضاف “إذا لم يكن لدى السلطة المال اللازم لدفع الرواتب فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التدهور وإلى الانهيار في نهاية المطاف”.


و قدم عمرو سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي يمكن "لإسرائيل" اتخاذها لتحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية بشكل سريع نسبيًا.

ونقل عمرو الرسالة نفسها للطرفين خلال محادثاته في رام الله و”إسرائيل”. وذكر أنه لا ينوي الضغط عليهم أو التوسل إليهم لاتخاذ خطوات لتحسين الوضع ، لكنه شدد على أن استمرار التدهور سيضر في النهاية بالفلسطينيين والإسرائيليين. وقال لمحاوريه في رام الله و”إسرائيل” “عليكم أن تحلوا الموقف بانفسكم وإذا كنتم تريدون مساعدتنا فسوف نسعى للمساعدة”.

#هادي عمرو #السلطة الفلسطينية #الاحتلال الإسرائيلي #رام الله

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