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قناة اسرائيلية تكشف عن مقترح متوقع تنفيذه لتمرير الأموال القطرية إلى غزة قبل عيد الاضحى

الخميس 15 يوليو 2021 09:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة اسرائيلية تكشف عن مقترح متوقع تنفيذه لتمرير الأموال القطرية إلى غزة قبل عيد الاضحى



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية ترغب بتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة قبل عيد الأضحى المبارك. 
 
وأوضحت القناة العبرية، أن السفير القطري محمد العمادي يحاول إقناع حماس بقبول الآلية الجديدة لتحويل الأموال إلى غزة.
 
وأضافت أنه وبسبب معارضة الآلية، سيكون هناك مقترح متوقع تنفيذه لتمرير الأموال إلى غزة للأسر المحتاجة من خلال بطاقة صرف "بطاقة خصم إلكتروني مباشر".
 
وكانت القناة 12 العبرية، ذكرت قبل أيام، أنه تمت صياغة الخطوط العريضة في الأسابيع الأخيرة حول تحويل الأموال القطرية لقطاع غزة. 
 
وأوضحت أن المخطط المقترح لتحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، ينص على تحويل 30 مليون دولار شهريًا، منها 10 ملايين دولار لتمويل الوقود، و10 ملايين دولار إضافية للأسر المحتاجة، ومبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار إلى مشروع النقد مقابل العمل لتحسين الوضع الاقتصادي.

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