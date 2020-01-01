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الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لسلطة النقد

الخميس 15 يوليو 2021 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتسلم التقرير السنوي لسلطة النقد



رام الله / سما /

تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء يوم الخميس، التقرير السنوي لسلطة النقد الفلسطينية عن العام 2020.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، رئيس سلطة النقد فراس ملحم، ونائب رئيس سلطة النقد محمد مناصرة، بحضور مستشار الرئيس القانوني علي مهنا.

وأطلع ملحم، الرئيس، على أبرز النتائج التي خلص إليها التقرير السنوي، والخطط الموضوعة من قبل سلطة النقد لتعزيز العمل المصرفي الفلسطيني.

وأشاد الرئيس بالنتائج التي حققتها سلطة النقد، ودعمه المطلق لعملها في تطوير الجهاز المصرفي الفلسطيني، والارتقاء بأدائه، خاصة في ظل الظروف الخاصة التي رافقت انتشار وباء جائحة الكورونا خلال العام 2020.

#الرئيس عباس #فراس ملحم #سلطة النقد

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