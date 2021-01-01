صحيفة: أبومازن يعتزم اعلان حكومة فلسطينية جديدة برئاسة الدكتور زياد أبو عمر

رام الله / سما /

ذكرت صحيفة "راي اليوم" أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) يعتزم اعلان الحكومة التاسعة عشر الفلسطينية جديدة في أي لحظة برئاسة الدكتور زياد أبو عمر، وحسين الشيخ وزيراً للداخلية، والدكتور رياض منصور وزير للشؤون الخارجية، وسيتم استقالة حكومة رئيس الوزراء الحالي الدكتور محمد اشتية.

وقالت مصادر مقربة من الحكومة لـ"راي اليوم"، انه "سيتم استبعاد جميع الوزراء في الحكومة السابقة دون استثناء، والحكومة الجديدة ستشمل شخصيات وطنية مقبولة وتمثل مختلف الوان الطيف الفلسطيني"، ولم يتم تأكيد هذه المعلومات حتى كتابة هذه السطور.

ووفق "راي اليوم" فان حركة "حماس" ستكون ممثلة بالحكومة الجديدة بأكثر من وزير.

وجاءت تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة نتيجة اتصالات أمريكية مصرية مع السلطة والفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة الداخلية.

ويذكر ان الحكومة المصرية استضافت مؤخرا العديد من الاجتماعات مع قيادات القوى الفلسطينية في القاهرة، وقد ترأس الدكتور زياد أبو عمر وفدا كبيرا الى القاهرة في الشهر الماضي لبحث إعادة إعمار قطاع غزة وآليات التنسيق بين الجانبين بعد العدوان الاسرائيلي على القطاع.

وحسب "راي اليوم" فان الرئيس عباس طلب من وزير الخارجية الجديد تغيير 37 سفيرا، ومعظم الدبلوماسيين في السفارات الفلسطينية في الخارج، واستبدالهم بعناصر شابه تجيد اللغات الأجنبية، ومن مختلف الفصائل.

وفيما يلي أسماء الحكومه التاسعة عشر حسب "راي اليوم":

ـ الدكتور زياد ابو عمرو رئيس مجلس الوزراء

ـ حسين الشيخ وزيراً للداخلية والشؤون المدنية نائباً لرئيس مجلس الوزراء

ـ محمد مصطفى نائباً لرئيس مجلس الوزراء

ـ د. رياض منصور وزيراً للشؤون الخارجية

ـ السيد سمير حليله وزيراً للمالية

ـ السيد بسام ولويل وزيراً للاقتصاد الوطني

ـ السيد موسى حديد وزيراً للسياحة والآثار

ـ د. ناصر الجاغوب وزيراً للزراعة

ـ المهندس جلال الدبيك وزيراً للاشغال العامة والاسكان

ـ الدكتور محمد البطراوي وزيراً للصحة

ـ السيد المتوكل طه وزيراً للثقافة

ـ الدكتور عبد اللطيف ابو حجله وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي

ـ الدكتور نور الدين ابو الرب وديراً للتربية والتعليم

ـ د. علاء مقبول وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية

ـ المهندس احمد عديلي وزيراً للحكم المحلي

ـ الدكتور عمار دويك وزيراً للعدل

ـ السيد عبد القادر الحسيني وزيرا لشؤون القدس

ـ السيد سليمان الزهير وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ـ السيدة ليانه بدر وزيراً لشؤون المرأة

ـ السيد عبد الكريم سدر وزيراً للنقل والمواصلات

ـ الدكتور امجد غانم وزيراً للتخطيط والريادة والتمكين

ـ السيد شاهر سعد وزيراً للعمل