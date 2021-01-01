صور : حشد لمسؤولي تركيا بزفاف شاب يمني وابنة متحدث أردوغان

وكالات

​اجتمع حشد كبير من مسؤولي الدولة التركية في مراسم زفاف شاب يمني وابنة "إبراهيم كالن"، المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان.

واحتفى الحضور الكبير بعقد قران اليمني "شهاب العباب"، على "ديلروبا كالن"، وسط أصداء واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر الحفل فؤاد أوقطاي، نائب رئيس الجمهورية، وبن علي يلدريم، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، والعديد من الوزراء، إضافة إلى رئيس المحكمة الدستورية، زوهتو أرسلان، ورئيس الاستخبارات، هاكان فيدان، فضلا عن رموز يمنية تقيم في تركيا، ومن خارجها.

ودخل العروسان قاعة الاحتفال على أنغام أغنية من أداء كالن، الذي يعرف بإبداعه الفني إلى جانب أدواره السياسية.

ونقل أوقطاي رسالة من الرئيس أردوغان، حيث قال: "سأقوم بإيصال رسالة العم طيب. كما تعلم، كان يقول سابقا إن على الأزواج إنجاب 3 أطفال، والآن يقول 3 أطفال على الأقل".

وكان الشاب اليمني عقد الجمعة الماضية ، قرانه على ابنة المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قولن، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان، في مقر الرئاسة.

وبحسب نشطاء مواقع التواصل، فإن الشاب اليمني شهاب العباب، حصل مؤخراً على تقدير امتياز في تخصص الفيزياء النووية من إحدى الجامعات التركية.