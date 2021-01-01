لهذا السبب .. "إسرائيل" تعرضت لإحراج دبلوماسي من بعض سفراء الاتحاد الأوروبي

القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، اليوم الثلاثاء، إن دولة الاحتلال تعرضت لإحراج دبلوماسي من بعض سفراء الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الصحيفة العبرية، فقد قاطع بعض سفراء الاتحاد الأوروبي في "إسرائيل" مراسم في السفارة الأمريكية بالقدس بمناسبة يوم الاستقلال الأمريكي.

ووفق "يديعوت"، فإن من بين السفراء الذين تمت دعوتهم واختاروا عدم الحضور، سفراء ألمانيا وفرنسا.

وأضافت الصحيفة، أن السبب لعدم حضور السفراء، هو أن أوروبا لا تعترف بالقدس عاصمة "لإسرائيل"، لذلك قرار السفراء بالتغيب.

وأشارت إلى أن هذا الأمر محرج بشكل خاص للولايات المتحدة في ضوء حقيقة أن إدارة بايدن فتحت صفحة جديدة وإيجابية في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات متوترة في ظل إدارة ترامب.