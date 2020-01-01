قناة عبرية: مشاورات موسعة في "الكابينت"بشأن إدخال المنحة القطرية

القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الأحد، عن توسيع المشاورات والمباحثات بين قادة الاحتلال الإسرائيلي حول آلية إدخال المنحة القطرية إلى قطاع غزة.

ووفقاً لما أوردته قناة "كان" العبرية، أوضحت أنه خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" اليوم، تلقى وزراء الاحتلال تحديثات فيما يتعلق بأموال المنحة القطرية الجديدة.

واوضحت أن "الكابينت" أقرّ توسيع دائرة المشاورات بشأن المنحة القطرية، مشددةً في الوقت نفسه على "عدم الاتفاق عليها بشكل كامل حتى الآن".



وقال الكابينت، إن وفداً إسرائيلياً سينطلق للقاهرة لبحث وضع خطة لتهدئة طويلة الأمد مع قطاع غزة، بالإضافة لبحث قضية الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في القطاع.

وذكر موقع "واللا" العبري أن هناك توافقاً أمريكيًا إسرائيلياً على نقل المنحة القطرية وتوزيعها عبر الأمم المتحدة، لا من خلال حكومة حركة حماس في القطاع.