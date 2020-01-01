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وفاة سهى جرار نجلة الأسيرة القيادية في الشعبية خالدة جرار

الإثنين 12 يوليو 2021 01:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة سهى جرار نجلة الأسيرة القيادية في الشعبية خالدة جرار



رام الله/سما/

أعلنت الشرطة العثور على جثة فتاة داخل شقة سكنية قرب مجمع فلسطين الطبي برام الله، مساء اليوم.

وأكدت الشرطة أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الوفاة.


من جهتها، اعلنت عائلة جرار عن وفاة سهى جرار نجلة الأسيرة القيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار بشكل طبيعي، مؤكدة انها كانت تعاني من امراض سابقة.

وهذا بيان العائلة:

تعلن عائلة جرار عن وفاة ففيدتهم الشابه سهى غسان محمد جرار. حيث وجدت جثتها في منزلها خلف مستشفى رام الله متوفاة في ظروف طبيعيه. ويشير التشخيص الاولي ان سبب الوفاة نوبه قلبيه حاده مع العلم انها كانت تعاني سابقا من بعض الامراض والاعراض البيسيطة.
موعد الدفن سيعلن عنه لاحقا حيث يبذل المحامون جهودا للافراج المبكر عن والدتها الاسيره خالده جرار

#خالدة جرار #رام الله #الجبهة الشعبية #سهى جرار

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