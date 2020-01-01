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السفير القطري محمد العمادي يصل غزة

الإثنين 12 يوليو 2021 01:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير القطري محمد العمادي يصل غزة



غزة/سما/

 وصل السفير القطري محمد العمادي، قبيل منتصف الليل، إلى قطاع غزة، عبر حاجز بيت حانون “إيرز”.

وسيلتقي العمادي يوم غد مع قيادة حركة حماس، قد يتبعه لقاء آخر مع الفصائل الفلسطينية لوضعها في صورة تطورات الجهود المبذولة من كافة الوسطاء لحل الملفات العالقة بشأن إعادة الإعمار وغيرها.


وسيتفقد العمادي خلال زيارته التي تأتي بعد أشهر من الانقطاع، المشاريع القطرية في غزة.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة عدة أيام قد يتوجه خلالها إلى رام الله، وكذلك عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين لبحث تطورات ملف المنحة القطرية.

#محمد العمادي #قطاع غزة #المنحة القطرية

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