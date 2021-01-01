التنمية الاجتماعية تكشف آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2021

غزة / سما /

كشف مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، لؤي المدهون، اليوم الأحد، عن آخر مستجدات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2021 في قطاع غزة.

وقال المدهون في تصريح لإذاعة "صوت القدس": "إنّ وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني لا زال يبذل مساعي كبيرة لصرف شيكات الشؤون قبل عيد الأضحى المبارك".

وأضاف أنّ ملف صرف المساعدات هو طرف الحكومة الفلسطينية وهي من تقرر مواعيد الصرف، لافتًا إلى أن الحكومة تمر بأزمة مالية.

وذكر المدهون، أنّ الاتحاد الأوروبي لم يفي بالتزاماته حتى هذه اللحظة تجاه برنامج التحويلات النقدية "شيكات الشؤون الإجتماعية".

وأشار إلى أنّ الوزارة تقوم بتقديم المساعدات القيمة لعشرات الآلاف من عائلات المدرجة على شيكات الشؤون في ظل الأوضاع الحالية، وأيضاً للعائلات الموجودة على قائمة الانتظار لدى الوزارة.

وأكّد على أنّ الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتلك الأسر ومنذ عام ونصف فرضت على المانح أن يتم اعتماد الأسر على برنامج المساعدات وأيضًا الموجودة على قائمة الانتظار.