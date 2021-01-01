قناة عبرية: الرئيس سيقدم قائمة مطالب لبايدن كشرط لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل" وهي كالتالي ..

القدس المحتلة / سما /

​قالت وسائل إعلام عبرية، إن الرئيس محمود عباس سيقدم قائمة مطالب للرئيس الأمريكي، جو بايدن، كشرط لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل".

ووفق القناة 12 العبرية، فإن قائمة المطالب مرتبطة بالضفة الغربية، دون أي صلة قطاع غزة، منها إعادة فتح مؤسسات مغلقة في شرق القدس.

وأضافت القناة أن من بين مطالب الرئيس عباس لاستئناف المفاوضات "استعادة الوضع القديم في الأقصى، ووقف إخلاء منازل في القدس، وإطلاق سراح أسرى، ووقف توسيع المستوطنات، وإخلاء البؤر الاستيطانية، ووقف اقتحامات جيش الاحتلال لمدن الضفة، وإعادة أسلحة سلبت من الأجهزة الفلسطينية، وتجديد عملية لم الشمل، وزيادة رخص العمل في (إسرائيل)".

وبحسب القناة فإن الرئيس عباس وضع شرط عودة السلطة والجمارك إلى جسر اللنبي، وإصدار تصريح لمطار دولي في الضفة، ومنطقة تجارة حرة، والسماح ببناء خطوط سكك حديدية، وتعديل "اتفاقية باريس" بخصوص الجمارك - ورفع مستوى الشبكات الخلوية في الضفة إلى 4G.