أبو دياب: تواجدنا يوم 8 ذي الحجة في الأقصى سيمنع الاحتلال من اقتحامه

القدس المحتلة /سما/

قال المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، إن الاحتلال يتعمد أن يستفز مشاعر المقدسيين دائماً، ومناسباته كابوس على المسجد الأقصى المبارك، وهذه محاولات للالتفاف على إنجاز الحراك المقدسي والفلسطيني الأخير.

وذكر أبو دياب لإذاعة صوت القدس، أن الاحتلال يظن أن المجتمع الفلسطيني تراخى عن حماية القدس، ويوم الـ "8" من شهر ذي الحجة لن يكون سهلاً على القدس.

وأوضح، أن ما يُسمى بذكرى خراب الهيكل هي حجة لاقتحام المسجد الأقصى، والاحتلال يخطط لاقتحام المسجد في كل عام.

وأكد، أن شد الرحال والبقاء في المسجد الأقصى ومحيطه هو صمام الأمان للحفاظ عليه من مؤامرات الاحتلال واقتحاماته وتدنيسه.

وأضافا: "أن تواجدنا يوم الـ "8" من ذي الحجة / الـ "18" من الشهر الجاري مهم جداً، وسيمنع الاحتلال من اقتحام المسجد الأقصى".