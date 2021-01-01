بلدية غزة تفتتح بئر مياه في منطقة الشعف شرق حي التفاح

افتتح رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، اليوم السبت، بئر مياه "سقيا مكة"، في منطقة الشعف شرق حي التفاح للمساهمة في حل مشكلة وصول المياه لمنازل المواطنين في مناطق المدينة الشرقية.
جاء ذلك خلال حفل اقيم في المنطقة؛ حضره إلى جانب رئيس البلدية، رئيس مجلس إدارة جمعية مكة الخيرية د. حازم السراج، وممثلين عن جمعية سواعد، ورئيس لجنة حي التفاح الشرقي علاء البطش، ولفيف من الوجهاء وأهالي الحي.
وأشار السراج، إلى أنّ مشروع إنشاء وحفر البئر تم بتعاون مشترك بين بلدية غزة وجمعية مكة الخيرية وجمعية سواعد الخيرية وأن مدلول هذا التعاون هو خدمة المواطنين وتوفير المياه لأهالي المنطقة.
وأوضح أنّ المشروع يهدف لحل مشكلة شح المياه التي تعاني منها المنطقة لاسيما في فصل الصيف بسبب ارتفاعها النسبي، معرباً عن أمله أن يحقق هذا المشروع هدفه وبستفيد منه أهالي المنطقة.
وأكد على أنّ بلدية غزة تسعى بشكل دائم ومستمر أن تكون بجانب المواطنين وأن تخلق علاقة شراكة معهم لتحقيق التنمية وتنفيذ المشاريع التي تخدم المدينة، لافتًا إلى مسؤولية المواطنين في الحفاظ على المشروع.
من جانبه، شدّد حازم السراج، على أهمية التعاون بين الجمعية والبلدية وأن مشروع حفر هذا البئر جاء نتيجة ثمرة هذا التعاون والتنسيق.
بدوره، عبّر رئيس لجنة حي التفاح الشرقي، عن شكره لبلدية غزة وجمعيتي مكة وسواعد، على دورهما في تنفيذ المشروع وخدمة أهالي المنطقة.
ولفت إلى أنّ المنطقة تعاني من شح في المياه وأن تنفيذ المشروع يمثل حل لهذه المشكلة ويوفر كميات كافية من المياه لبيوت المواطنين في المنطقة.
وتبلغ قدرة مشروع حفر وإنشاء بئر سقيا مكة، الانتاجية نحو 60 كوب في الساعة ونفذته البلدية ضمن 3 آبار مياه أخرى تم حفرها شرق حي الشجاعية لحل مشكلة المياه في المناطق المرتفعة والبعيدة نسبيًا عن مصادر المياه.