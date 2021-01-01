بلدية غزة تفتتح بئر مياه في منطقة الشعف شرق حي التفاح

غزة /سما/

افتتح رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، اليوم السبت، بئر مياه "سقيا مكة"، في منطقة الشعف شرق حي التفاح للمساهمة في حل مشكلة وصول المياه لمنازل المواطنين في مناطق المدينة الشرقية.

جاء ذلك خلال حفل اقيم في المنطقة؛ حضره إلى جانب رئيس البلدية، رئيس مجلس إدارة جمعية مكة الخيرية د. حازم السراج، وممثلين عن جمعية سواعد، ورئيس لجنة حي التفاح الشرقي علاء البطش، ولفيف من الوجهاء وأهالي الحي.

وأشار السراج، إلى أنّ مشروع إنشاء وحفر البئر تم بتعاون مشترك بين بلدية غزة وجمعية مكة الخيرية وجمعية سواعد الخيرية وأن مدلول هذا التعاون هو خدمة المواطنين وتوفير المياه لأهالي المنطقة.

وأوضح أنّ المشروع يهدف لحل مشكلة شح المياه التي تعاني منها المنطقة لاسيما في فصل الصيف بسبب ارتفاعها النسبي، معرباً عن أمله أن يحقق هذا المشروع هدفه وبستفيد منه أهالي المنطقة.

وأكد على أنّ بلدية غزة تسعى بشكل دائم ومستمر أن تكون بجانب المواطنين وأن تخلق علاقة شراكة معهم لتحقيق التنمية وتنفيذ المشاريع التي تخدم المدينة، لافتًا إلى مسؤولية المواطنين في الحفاظ على المشروع.

من جانبه، شدّد حازم السراج، على أهمية التعاون بين الجمعية والبلدية وأن مشروع حفر هذا البئر جاء نتيجة ثمرة هذا التعاون والتنسيق.

بدوره، عبّر رئيس لجنة حي التفاح الشرقي، عن شكره لبلدية غزة وجمعيتي مكة وسواعد، على دورهما في تنفيذ المشروع وخدمة أهالي المنطقة.

ولفت إلى أنّ المنطقة تعاني من شح في المياه وأن تنفيذ المشروع يمثل حل لهذه المشكلة ويوفر كميات كافية من المياه لبيوت المواطنين في المنطقة.

وتبلغ قدرة مشروع حفر وإنشاء بئر سقيا مكة، الانتاجية نحو 60 كوب في الساعة ونفذته البلدية ضمن 3 آبار مياه أخرى تم حفرها شرق حي الشجاعية لحل مشكلة المياه في المناطق المرتفعة والبعيدة نسبيًا عن مصادر المياه.