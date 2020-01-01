منذ بدء جائحة كورونا.. وصول أول وفد سياحي للمبيت في بيت لحم

بيت لحم /سما/

وصل، مساء السبت، أول وفد سياحي للمبيت في فنادق بيت لحم، منذ بدء جائحة كورونا وظهور أولى حالات الإصابة بالفايروس في مدينة بيت لحم في شهر آذار/ مارس من العام الماضي.

وكان الوفد وصل من خلال مكتب "جود شيبرد للسفر" بعد اتخاذ كافة الإجراءات الصحية والبروتوكولات المتبعة في دولته.

ويعتبر الوفد الأمريكي المكون من 15 سائحا الأول الذي يبيت في بيت لحم بعد توقف السياحة بسبب جائحة كورونا في آذار 2020.

وقال طوني ابو عيطة مدير مكتب "جود شيبرد" للسياحة والسفر: إن هذه المجموعة السياحية التي وصلت قبل يومين من الولايات المتحدة الأمريكية هي المجموعة الأولى من الحجاج التي ستقوم بالمبيت الليلة في مدينة بيت لحم، معلنة بذلك عودة السياحة والمبيت إلى فنادق المدينة.

وعبر ابو عيطة عن سعادته وتفاؤله بعودة ميمونة قريبة لمواسم السياحة.