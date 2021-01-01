  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بصورة مفاجئة .. الرئيس عباس يزور تركيا

الجمعة 09 يوليو 2021 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بصورة مفاجئة .. الرئيس عباس يزور تركيا



رام الله / سما /

يجري الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة إلى تركيا، الجمعة، استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية، أن زيارة عباس ستستمر 3 أيام، ما بين 9-11 تموز/ يوليو الجاري، لبحث العلاقات الثنائية بين الجانبين من كافة النواحي.

وأشار إلى أن المباحثات ستتناول الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير علاقات التعاون بين تركيا ودولة فلسطين الصديقة والشقيقة.

وأوضح البيان أن أردوغان وعباس سيتبادلان الآراء حول الأوضاع الإنسانية في فلسطين، والتطورات في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، والمصالحة الفلسطينية، والانتخابات المخطط تنظيمها في فلسطيين

الأكثر قراءة اليوم

ليس العرب أو إيران.. "جيروزاليم بوست" تكشف عن أكبر تهديد حقيقي لـ"إسرائيل"...

التنمية بغزة توضح حقيقة موعد صرف الشؤون وآلية المنحة القطرية

نعيم قاسم يكشف عن تعاون استخباري مشترك مع الفصائل خلال "سيف القدس"

لأول مرة منذ سنوات.. بينيت اجتمع سرا بالملك عبد الله في عمّان

نتنياهو يرد على شخص دعا إلى قتل بينيت ولابيد

وزارة الصحة التونسية: انهيار المنظومة الصحية في البلاد والوضع كارثي والمركب يغرق

شاهد : ماذا قالت زوجة الأسير منتصر شلبي على هدم الاحتلال منزلهما برام الله؟

الأخبار الرئيسية

جولة أخرى من القتال على الأبواب .. مصدر يكشف تفاصيل جديدة عن الحراك المصري للتهدئة بغزة

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس مع وفد من الكونغرس الأميركي: لن نجري الانتخابات بدون القدس

نعيم قاسم يكشف عن تعاون استخباري مشترك مع الفصائل خلال "سيف القدس"

الملك عبد الله وبينت

لأول مرة منذ سنوات.. بينيت اجتمع سرا بالملك عبد الله في عمّان

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية