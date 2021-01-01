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الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الجمعة 09 يوليو 2021 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا، مع تسجيل 73 إصابة جديدة، وتعافي 148 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها أجرت 647 فحص مخبري خلال الساعات الماضية.

وبينت إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 115104 إصابة، والحالات النشطة 1765 حالة، والمتعافين 112265 حالة.

فيما بلغ عدد الوفيات 1074 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 40 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 26 حالة.

وأشارت إلى أن الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 207200 جرعة وهي تكفي لـ 103600 شخص، اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 86385 شخص.

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