  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طبيب من البريج يحصل على المرتبة الرابعة على مستوى الأطباء حول العالم بدبلوم طب العائلة

الجمعة 09 يوليو 2021 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طبيب من البريج يحصل على المرتبة الرابعة على مستوى الأطباء حول العالم بدبلوم طب العائلة



غزة / سما /

معا -نال الدكتور محمد منير مناع من مخيم البريج وسط قطاع غزة شهادة دبلوم طب العائلة من جامعة Plymouth البريطانية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف

وفاز الدكتور مناع والذي كان يعمل سابقا مديرا لعيادة المغازي التابعة لوكالة الغوث بالمرتبة الرابعة علي مستوي الأطباء حول العالم الملتحقين بنفس البرنامج .

وفي تعقيبه ابدى الدكتور مناع والذي يعتبر من الأطباء المهرة والأكفاء عن سعادته بهذه الجائزة قائلا :"تشرفت بالحصول علي جائزة اضافية وهي شهادة دبلوم #طب_العائلة من جامعة Plymouth البريطانية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف و بكوني ضمن المراتب الخمس الأولي علي مستوي الأطباء حول العالم الملتحقين بنفس البرنامج ..

وقدم د. مناع شكره الحزيل لدائرة الصحة-الأونروا الراعية لهذا البرنامج على دعمهم وثقتهم له.

الأكثر قراءة اليوم

ليس العرب أو إيران.. "جيروزاليم بوست" تكشف عن أكبر تهديد حقيقي لـ"إسرائيل"...

صحيفة عبرية: مطالبة إسرائيلية بإحداث حلحلة في الموقف من صفقة تبادل الأسرى

حماس والجهاد توضحان الخيارات المتاحة في حال استمرار تلكؤ "إسرائيل"

التنمية بغزة توضح حقيقة موعد صرف الشؤون وآلية المنحة القطرية

لأول مرة منذ سنوات.. بينيت اجتمع سرا بالملك عبد الله في عمّان

نعيم قاسم يكشف عن تعاون استخباري مشترك مع الفصائل خلال "سيف القدس"

نتنياهو يرد على شخص دعا إلى قتل بينيت ولابيد

الأخبار الرئيسية

الرئيس

تفاصيل اجتماع الرئيس مع وفد من الكونغرس الأميركي: لن نجري الانتخابات بدون القدس

نعيم قاسم يكشف عن تعاون استخباري مشترك مع الفصائل خلال "سيف القدس"

الملك عبد الله وبينت

لأول مرة منذ سنوات.. بينيت اجتمع سرا بالملك عبد الله في عمّان

بعد 65 يوما.. الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان ينتصر في معركة الامعاء الخاوية

وزارة الصحة التونسية: انهيار المنظومة الصحية في البلاد والوضع كارثي والمركب يغرق

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية