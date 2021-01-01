طبيب من البريج يحصل على المرتبة الرابعة على مستوى الأطباء حول العالم بدبلوم طب العائلة

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معا -نال الدكتور محمد منير مناع من مخيم البريج وسط قطاع غزة شهادة دبلوم طب العائلة من جامعة Plymouth البريطانية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف

وفاز الدكتور مناع والذي كان يعمل سابقا مديرا لعيادة المغازي التابعة لوكالة الغوث بالمرتبة الرابعة علي مستوي الأطباء حول العالم الملتحقين بنفس البرنامج .

وفي تعقيبه ابدى الدكتور مناع والذي يعتبر من الأطباء المهرة والأكفاء عن سعادته بهذه الجائزة قائلا :"تشرفت بالحصول علي جائزة اضافية وهي شهادة دبلوم #طب_العائلة من جامعة Plymouth البريطانية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف و بكوني ضمن المراتب الخمس الأولي علي مستوي الأطباء حول العالم الملتحقين بنفس البرنامج ..

وقدم د. مناع شكره الحزيل لدائرة الصحة-الأونروا الراعية لهذا البرنامج على دعمهم وثقتهم له.