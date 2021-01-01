يجب الحرص على اختيار افضل شركة تداول اسلامية حيث يتم تطبيق الشريعة الإسلامية على أكمل وجه، حيث إن الشريعة الإسلامية تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة بين جميع الناس بدون ظلم أي شخص للآخر، لذلك فإن هناك بعض القيود والمبادئ التي يتم الاعتماد عليها وتطبيقها في التداول الإسلامي، بالإضافة إلى أن التداول أنتشر بشكل كبير بشكل كبير في الوطن العربي في الآونة الأخيرة، وقد اتبع ذلك بعض الأصوات المشككة مشروعية التداول و تعارضه مع الشريعة الإسلامية، ولذلك سوف نأخذكم في جولة قصيرة نتعرف من خلالها على كل ما يخص أفضل شركة تداول إسلامية وما يتعلق بذلك الأمر.

افضل شركة تداول إسلامية

إن حساب التداول الإسلامي عبارة عن حساب تداول يحرص على الالتزام بالشريعة الإسلامية، حيث يتبع فيه قانون القرآن الكريم، ويجب على من يتبعون ذلك القانون أن يقوموا بالامتثال لممارسات ومعايير معينة يتم من خلالها الحفاظ على الشرعية، كما أن مفاهيم التداول الإسلامي تختلف قليلًا عما يفهمه العالم الغربي، وهناك بعض المفاهيم الأساسية التي تخص العالم الإسلامي والشريعة الإسلامية في عالم التداول، ويجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار، وتلك المفاهيم هي:

مفهوم الربا

إن الربا يشير إلى الزيادة أو الإضافة الذي يخص الفوائد المالية، حيث يتم النظر إليه على أنه أحد أنواع الأنانية التي من الممكن أن ينتج عنها اكتناز، كما أن الربا في الإسلام يعني فرض بعض الفوائد الربوية مثل ممارسة تداولية تعمل على التأثير بالسلب على المثل الأعلى الإسلامية للزمالة داخل المجتمع، وبالتالي فهو أمر محظور من الشريعة الإسلامية.

مفهوم الغرر

إن الغرر يعني المخاطرة، ويمكن وصفها بأنها بيع ما هو غير موجود، وتُعد عبارة عن ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية، حيث إن الأشخاص الذين يلتزمون بالشريعة الإسلامية قد لا يبيعون على المكشوف أو يقامرون، كما أنهم لا يقومون بإبرام اتفاقيات لا تعتمد على اليقين.

ترتيب المضاربة

إن مفهوم ترتيب المضاربة عبارة عن ترتيب أو شراكة يكون بين جزأين، وهم الدور المالي أو إدارة الأموال، وعلى الدور المالي أن يقوم بالاستثمار، أما إدارة المال فإنها تعمل على الاستثمار في المال، وبالرغم من ذلك في الشريعة الإسلامية يمكن أن يتم تقييد اتفاقية المضاربة، وذلك الأمر يشير إلى أن الشخص المستثمر سوف يسمح فقط لمن يعمل على إدارة الأموال بإدارتها بشكل معين من الأعمال، وفي حالة كانت غير مقيد، فتلك إشارة إلى أن إدارة الأموال لن يكون لها أي قيود.

رسوم التبييت بين عشية وضحاها

إن التبييت بين عشية وضحاها تعني الفائدة التي يتقاضاها المتداول أو أحيانًا يدفعها، وذلك مقابل الاحتفاظ بمركز بين عشية وضحاها، وذلك بصفة المتداول إسلاميًا، كما أنه من المحتمل أن يتم الحصول على عمولة ثابتة خاصة بكل صفقة، وذلك بدلًا من التعويض عن عدم تحصيل عمولة، كما أنه من الضروري أن يتم ملاحظة أنه في أغلب الحالات سوف يكون هناك سعر فائدة لكل عملة مختلفة، وبالتالي سوف يكون هناك أسعار عمولة تفاضلية في الأغلب، ولذلك يُفضل أن يتم النظر إلى الرسوم المطبقة قبل أن يتم فتح مركز.

مفهوم ترتيب المشاركة

تُعد المشاركة نوع آخر من الشراكة، وتسمح الشريعة الإسلامية بذلك المفهوم، حيث إن ذلك الأمر يفيد كلا الطرفين من الأرباح الخاصة بالتجارة، وبذلك الشكل يتمكن من كسب الجزء المالي بدون الاضطرار إلى مخالفة قاعدة الربا، كما أنه يجب أيضًا أن يتم تقسيم الخسائر عن طريق المشتركين، كما أن المقدار الخاص بتلك الخسائر يعتمد على المقدار الخاص برأس المال المستثمر، ومن ناحية أخرى يتم تحديد الربح المقسم مسبقًا على أساس الاتفاقية على العقد.

معنى التداول الإسلامي

التداول الإسلامي يعني ما يسعى الشخص المتداول المسلم إليه، وذلك حيث إنه يسعى لتجنب الأمور التي تخالف الشريعة الإسلامية والتداول الإسلامي، كما أنه يسعى إلى تحقيق الضوابط الشرعية والعمل على امتلاك حسابات خالية من أي فوائد تثبيت، والتي تعد ربا من الناحية الشرعية، كما أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لتحقيق أفضل تداول إسلامي، وتلك الشروط هي:

يجب أن تتم عملية البيع والشراء في نفس الوقت بدون أي تأجيل، وذلك الأمر يحقق شرط المقايضة أو التسليم أثناء المجلس بدون أي تأخير، وهو أحد الضوابط الشرعية في الإسلام.

يجب عند فتح أي صفقة أن تدخل العملات في حساب كل من المشتري والبائع في نفس ذات الوقت، وذلك يتم من خلال التعامل بشكل مباشر مع البنك عن طريق حساب التداول الإسلامي، كما أن ذلك يتم لحظيًا ولابد أن يتم التأكد منه.

يجب أن يتم التنفيذ اللحظي للصفقة بالكامل بدون أي شكل من أشكال التأجيل، وذلك لأن البيع الأجل غير موجود في الشريعة الإسلامية، كما أنه يجب التنفيذ الفوري، وذلك بالفعل ما يحدث عند طلب فتح أي صفقة تداول إسلامي كما يجب التأكد من ذلك الشرط داخل الشركة التي سوف تعرض حساب التداول الإسلامي.

لابد أن يكون حساب التداول الإسلامي خالي من أي عمولة تبييت على الصفقات، وذلك بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية.

يجب على الشخص أن يعرف كل تعاليم الدين، كما يجب أن يعمل على تشجيع العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

طريقة اختيار افضل شركة تداول إسلامي

في حالة كان الشخص يرغب في اختيار أفضل شركة تداول للعملات الإسلامية، يوجد بعض العناصر المهمة التي يجب أن يتم وضعها في الاعتبار، ومن تلك العناصر هي التنظيمات، حيث إن التنظيمات مهمة لكل أطراف التداول عند اختيار الشركة.

إن التنظيمات سوف تواجه الوسطاء وتعمل على تقييدهم حول طريقة إدارة الحسابات، بالإضافة إلى أن الهيئات التنظيمية سوف تحمي المتداولين من عمليات الاحتيال أو من الوقوع في أي سلوك غير قانوني، كما أنه يجب أن يلتزم الأشخاص كبار الوسطاء بأكثر من هيئة تنظيمية واحدة.

كما تصدر البنوك الإسلامية ضمانُا حتى يتم التأكيد على مسؤولية الوضع المالي الخاص بالعميل وعقيدته الدينية.

المحظورات في التداول الإسلامي

على أساس الأحكام الشريعة الإسلامية ومن حيث الفتاوي فإن هناك بعض المحظورات التي تطبق على المتداولين الإسلاميين، وتشير تلك الأحكام إلى المبادئ التوجيهية التي يهدف إليها الإسلام، ويجب الحرص على تحقيق تلك المحظورات في الحساب، وهي:

الفائدة المطبقة على الودائع بالهامش

إن الوديعة بالهامش عبارة عن فائدة تعتمد على الإيداع النقدي الذي يتم إجرائه من خلال وسيط، والذي يقوم بتقديمه عدد قليل من الوسطاء للعملاء الأكبر حجمًا، ونظرًا إلى أن المتاجرة بالهامش تضم نسبة مخاطر عالية، فإنه يجب على الشخص المتداول أن يقوم بتقديم مبلغ أولي قبل أن يتم فتح مركز برافعة مالية، والفوائد التي يتم وضعها على الودائع بالهامش غير مسموح بها في الحسابات الإسلامية، وذلك لأنها تعارض مبدأ اللا ربا.

البيع على المكشوف

إن البيع على المكشوف يشير إلى بيع الأسهم على المكشوف، وهو الأمر الذي يتعارض مع مبدأ الغرر، وذلك لأن الشخص البائع الحقيقي على المكشوف يعمل على بيع شيء لا يملكه، ومبدأ الغرر يُعد ضد بيع ما هو غير موجود.