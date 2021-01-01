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فتح: انتصار إرادة العضنفر أبو عطوان نموذج لمقاومة شعبنا وحركته الأسيرة

الخميس 08 يوليو 2021 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: انتصار إرادة العضنفر أبو عطوان نموذج لمقاومة شعبنا وحركته الأسيرة



رام الله /سما/

 أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أن انتصار إرادة الأسير الغضنفر أبو عطوان على السجّان، يعتبر انموذجًا من نماذج مقاومة شعبنا الباسلة، ونصرًا كبيرًا يضاف إلى سجل بطولات حركتنا الأسيرة التي لا زالت في خط المواجهة الأول مع الاحتلال.

وقالت "فتح" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، إنه "في أبهى تجليات النضال الفتحاوي الأبي، وفي معركة الأمعاء الخاوية، انتصر الغضنفر سليل العائلة الثورية التي ما عرفت إلا النصر المبين.. انتفض غضنفر الفتح بوجه سجانه وأعلن المواجهة بأمعائه الخاوية منذ 65 يومًا بقي صامدا صمود بيروت والكرامة والدبويا".

وتقدمت فتح بأحر التهاني لشعبنا العظيم بمناسبة انتصار الاسير البطل الغضنفر أبو عطوان، أحد ابرز قادة شبيبتها وابن جهاز الضابطة الجمركية الأغر، وشكرت كل من وقف مساندا للغضنفر وقضيته العادلة .

واعتبرت فتح هذا النصر الكبير انموذجا من نماذج مقاومة شعبنا الباسلة وتضعه في سجل بطولات حركتنا الاسيرة التي لا زالت في خط المواجهة الأول.

 وعاهدت حركة فتح شعبنا البطل ان تبقى وفية لشهدائها وأسراها وجرحاها، وان تبقى وفية لنضالاتهم حتى نيل الحرية والاستقلال.

#حركة فتح #الأسير الغضنفر أبو عطوان

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