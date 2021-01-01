العطاري يدين إغلاق الاحتلال جمعية اتحاد لجان العمل الزراعي

رام الله /سما/

أدان وزير الزراعة رياض العطاري، اليوم الخميس، إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على إغلاق مقر اتحاد لجان العمل الزراعي في رام الله يوم أمس، واصفًا هذا الاعتداء بـ "الحرب على قطاع الزراعة الفلسطيني الذي يتعرض يوميًا للتدمير ومصادرة الأراضي وسرقة لمياه الري".

وأكد العطاري أن اتحاد لجان العمل الزراعي شريك لوزارة الزراعة في خططها وأنشطتها التي تهدف لتعزيز صمود المزارعين ودفع عملية التنمية الزراعية للأمام، مشيرًا الى أن هذه المؤسسة لها بصمات كبيرة وممتدة على امتداد الوطن منذ أكثر من 30 عامًا.

وقال إن هذا الإجراء الاحتلالي يهدف إلى تصفية العمل والتنمية الزراعية في المناطق المسماة "ج"، والأغوار الفلسطينية، والمناطق القريبة من المستوطنات والمحاذية لجدار الفصل العنصري.

ودعا وزير الزراعة الشركاء المحليين والدوليين للضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذا الاعتداء، مشيرًا الى وجود اتصالات مع المؤسسات الزراعية الدولية الشريكة لوقف انتهاكات الاحتلال المتواصلة على قطاع الزراعة الفلسطيني.