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فيديو: الاحتلال يفجّر منزل الأسير منتصر شلبي في ترمسعيا

الخميس 08 يوليو 2021 07:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: الاحتلال يفجّر منزل الأسير منتصر شلبي في ترمسعيا



رام الله/سما/

فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، منزل الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيا شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال حاصرت منزل الأسير منتصر الشلبي، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال عكفت طوال ساعات الليل على هدم جدران المنزل الداخلية، وتمديد أسلاك كهربائية تمهيدًا لتفجير المنزل.

واندلعت مواجهات في محيط المنزل بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب الشبان.

ونفذ الأسير شلبي عملية إطلاق نار على حاجز "زعترة" جنوب مدينة نابلس بداية أيار الماضي واعتقل بعد أيام.

وأصدر قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة تامير يدعي بعدها قرارًا بهدم منزله الواقع في قرية ترمسعيا وصادقت المحكمة العليا على القرار.

#هدم منزل منتصر شلبي #ترمسعيا #رام الله #تفجير منزل منتصر شلبي

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