حمـاس تهدد جنود الاحتلال: يمكننا الوصول إليك..لا تكن بطلًا وبالنهاية مصيرك القتل

القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة عبرية، الليلة، النقاب عن تلقي العشرات من جنود جيش الاحتلال رسائل تهديد من حركة حماس خلال ساعات مساء أمس عبر رسائل ارسلت بواسطة تطبيق الواتس أب.

وذكرت القناة "20" العبرية أن رسائل من مصدر مجهول وصلت جنوداً من عدة الوية قتالية في الجيش ومصدرها عناصر من حركة حماس.

وجاء في بعض الرسائل – وفقاً للقناة – ما نصه: "مرحباً أريك ، نستطيع الوصول اليك وإطلاق الصواريخ للمنطقة التي تسكن فيها في المعركة القادمة، الجيش تخلى عنكم، فلماذا عليك ان تموت ؟ الحياة لا زالت امامك فلا تكن بطلاً وفي النهاية مصيرك الى القبر".

وجاء في الرسالة أيضاً " تذكر مصير شاؤول وهدار وآخرين، إذا لم تهتم بنفسك فبمن ستهتم ! ، لتحصل على الكثير من المال والحياة الطيبة والآمنة لك ولعائلتك تواصل معنا: واتس أب وتلغرام : 00972567393578، لا تقلق فنحن نحافظ على مستوى عالي من السرية".

في حين قالت القناة إن الحدث يعتبر شاذاً حيث تم إبلاغ الوحدات الامنية في الجيش بالأمر وتم تكليف الشاباك بمتابعة المسألة.

بدوره دعا الجيش جنوده إلى عدم الرد على الرسائل أو محاولة التواصل وحذف الرقم المرسل منه الرسالة وحظره.





