الرئيس الاسرائيلي: اسرائيل أكثر هشاشة.. و"حان الوقت لعودة الأسرى في غزة إلى منازلهم"

القدس المحتلة /سما/

قال الرئيس الاسرائيلي الجديد يتسحاق هرتسوغ في كلمته أمام الكنيست"مهمتي المركزية لولايتي، ستكون القيام بكل شيء لإعادة بناء الأمل" وتحدث عن "الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها إسرائيل منذ عامين ونصف والحاجة الملحة لتوحيد الشعب ومداواة الانقسامات"وتابع"الجراح التي انفتحت في مجتمعنا ما زالت تنزف".

وقال هرتسوغ في كلمته ايضا: "أقف أمامكم اليوم، متواضعًا، مقدرًا ثقتكم، أعضاء الكنيست على هذه المسؤولية الجسيمة التي اعطيتموني اياها لتولي منصب رئيس دولة إسرائيل الحادي عشر"

واضاف: "ساكون رئيسًا للجميع في أيام تتعثر فيها الدولة في مواجهة الاستقطاب. أيام فيها الوحدة والقيم المشتركة أكثر هشاشة من أي وقت مضى، الخطوة الأولى هي وقف الخوف، الخوف الذي سلبنا الأمل. إنه يخلق شكوكًا سيئة وينزع الثقة بيننا. لذا في هذه الأيام، يجب على كل قيادي أن يتصرف بمسؤولية ".

كما تطرق الرئيس الجديد في خطابه إلى موضوع الاسرى والمفقودين وقال: "أصلي مع الشعب الإسرائيلي بأسره من أجل عودة أبنائنا هدار غولدين وأورون شاؤول، الذين حاربوا من أجل الدفاع عن الوطن ولم يعودا، والان حان وقت عودتهم الى ديارهم ومعهم كل المفقودين من الجيش الاسرائيلي كذلك الجنديان ابرا منغستو وهشام السيد".