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ميسي يتفوق على رونالدو ويقترب من مارادونا بإحصاء جديد

الإثنين 05 يوليو 2021 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يتفوق على رونالدو ويقترب من مارادونا بإحصاء جديد



وكالات / سما /

فضّ الأرجنتيني ليونيل ميسي الشراكة مع منافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو بخصوص أكثر اللاعبين الحاليين، تسجيلا للأهداف من الركلات الحرة المباشرة.

وبتسجيله لهدف من ركلة حرة مباشرة على منتخب الإكوادور في بطولة كوبا أمريكا، رفع ميسي عدد أهدافه من الركلات الحرّة المباشرة إلى 58، ليتجاوز رونالدو الذي سجّل 57 ويقترب من الرقم القياسي المسجّل باسم الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييغو أرماندو مارداونا برصيد 61 هدفا.

وقاد ميسي، منتخب بلاده إلى بلوغ المربع الذهبي بعد الفوز على الإكوادور بثلاثية نظيفة، في مباراة كان بطلها الأول بتقديمه تمريرتين حاسمتين، وتسجيله الهدف الثالث من ركلة حرّة مباشرة في الأنفاس الأخيرة، لينُصّب ميسي نفسه نجما للمسابقة بأربعة أهداف وأربع تمريرات إلى الآن.

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