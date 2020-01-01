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إنجلترا تقسو على أوكرانيا برباعية وتتأهل لنصف نهائي يورو 2020

الأحد 04 يوليو 2021 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنجلترا تقسو على أوكرانيا برباعية وتتأهل لنصف نهائي يورو 2020



وكالات / سما /

تمكن مُنتخب إنجلترا من التأهل للدور نصف النهائي من كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، وذلك بعد تجاوز عقبة أوكرانيا برباعية نظيفة في ربع النهائي.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما قد بدأ عن طريق الهداف هاري كين في الدقيقة 4 بعد تمريرة مُساعدة من رحيم ستيرلنج.

ونجح لوك شاو في صناعة الهدفين الثاني والثالث لإنجلترا، وسجل الثالث المُدافع هاري ماجواير في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، قبل أن يُكمل الثلاثية هاري كين بهدفٍ ثانٍ له في المُباراة في الدقيقة 50.

وسجل قائد ليفربول جوردان هندرسون الهدف الرابع للمُنتخب الإنجليزي بعد لعبة رأسية مُتقنة في الدقيقة 63، وذلك بعد أن شارك كبديل في الدقيقة 57.

#إنجلترا #أوكرانيا #يورو 2020

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