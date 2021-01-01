توقعات بتجاوز سعر بيتكوين 140 ألف دولار ..وهذا موعد الذروة

وكالات

تفائل الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس وتوقع ارتفاعات كبيرة في سعر البيتكوين لبقية العام، مؤكداً أن السعر سيرى ارتفاعات "ما بين 140 ألف دولار و 160 ألف دولار". ومع ذلك ، يعتقد أليكس ماشينسكي أن الأسواق ستبلغ ذروتها قبل عام 2022، مؤكدًا أن Bitcoin ستغلق العام دون 100000 دولار، بعد تدخل البائعين لجني الأرباح في النطاق السعري المكون من ستة أرقام.

مصنع بتكوين

يقول أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي لشركة سيلسيوس: "لا يوجد شيء أفضل من بناء مصنع ينتج البيتكوين".

وكشف أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي لسوق العملات الرقمية المركزي في شركة سيلسيوس، أنه سيتم إعادة توزيع حصة من أرباح استثمار الشركة الأخير البالغ 200 مليون دولار في البنية التحتية لتعدين البيتكوين.

وقال ماشينسكي في تصريحات لـ كوين تيليغراف: "إن توسع الشركة في التعدين يأتي في صورة إضافة عائدات لمودعي العملات الرقمية، إلى جانب إقراض الأموال للمستثمرين المؤسسين، والاستفادة من بروتوكولات ديفي، وصنع سوق للعملات الرقمية في البورصات المركزية."

أعلنت شركة سيلسيوس في أوائل شهر يونيو أنها استثمرت أكثر من 200 مليون دولار في البنية التحتية لتعدين البيتكوين في أمريكا الشمالية وفي كور سينتفك، روديون إنتربرايسز، لوكسور تكنوليجيز. وأفاد ماشينسكي أن جزء كبير من مستثمريين لدى شركته يملكون عملة البيتكوين ويريدون أن يتم الدفع لهم بها؛ "لذلك أعتقد أنه لا يوجد شيء أفضل من بناء مصنع يصنع بيتكوين، فمن خلال إنشاء شركة تعدين ، نضمن أنه يمكننا أن ندفع لمستثمرينا ما ندين به لهم."

تعنت الصين

يأتي توسع تعدين سيلسيوس مع ملاحظة ماشينكسي أن عوائد البتكوين تتقلص وسط نمو ديفي. ولا تتطلع الشركة وحدها إلى الاستثمار في قطاع التعدين في أمريكا الشمالية، حيث يتوقع المحللون أن تشهد القارة تدفقاً لعمال المناجم الذين ازاحتهم الحملة الصينية الأخيرة.

ولم يفاجأ ماشينسكي بالتحركات التنظيمية الصينية، ووصف الحملة بأنها خطوة للقضاء على المنافسة وحماية عملتها الرقمية الناشئة للبنك المركزي، اليوان الرقمي. ويقول ماشينسكي"إن نقل الكثير من عمال المناجم إلى خارج الصين يساعد بالتأكيد البتكوين في الحصول على اللامركزية بشكل أكبر، لذلك فهو أمر جيد بالنسبة لبيتكوين."

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توقعات

وقال ماشينكسيي في وقت سابق من الشهر الجاري إن ارتفاعات البيتكوين لم تظهر بعد هذا العام. وعلى الرغم من أن سعر البتكوين لا يزال يحوم حول 30،000 دولار، إلا أن خبراء الصناعة يشيرون إلى أن هناك رؤية صعودية على المدى الطويل.

ولوضع هذا في المنظور الصحيح ، قال أليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـسلسيوس- منصة إقراض العملة الرقمية المركزية- لكوين تليجراف في مؤتمر بتكوين 21 في ميامي، أنه يرى أن عملة البيتكوين قد تصل إلى 160،000 دولار هذا العام، أو ربما أقل قليلاً، وأضاف ماشينسكي: "لم نشهد ارتفاعات حتى الآن لعام 2021."

لاحظ ماشينسكي كذلك أن سوق العملات الرقمية كان مقيدًا بالتصحيح، بعد أعلى مستوى على الإطلاق لعملة البيتكوين والذي تجاوز 63000 دولار. وقال ماشينسكي:"عندما تذهب إلى مستوى عالٍ جدًا، وبسرعة كبيرة، فأنت ملزم بالتصحيح."

وأضاف ماشينسكي يمكنك أن ترى تغريداتي في شهري مارس وفبراير تقول "سنواجه انهيارًا ، وسنقوم بتصحيح"، ويضيف: "توقعت تراجع البتكوين إلى مستويات الـ30 ألف دولار، عملة البيتكوين تشبه الربيع ، لكن الكثير من الناس أصبحوا جشعين."

المقال لا يعبر عن توصية أو ترشيح، بل مجرد رصد لتقلبات السوق، حيث ينطوي التداول في العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار، علما بأنها لا تخضع بالكامل للهيئات والأسواق المالية.