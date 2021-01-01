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من بين 55.. 8 سيدات قتلن خلال 3 أشهر بالداخل الفلسطيني المحتل

الخميس 01 يوليو 2021 07:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من بين 55.. 8 سيدات قتلن خلال 3 أشهر بالداخل الفلسطيني المحتل



القدس المحتلة/سما/

أظهر تقرير لموقع واي نت العبري، فجر اليوم الخميس، أن 8 نساء من فلسطينيي الداخل، قتلن في أقل من 3 أشهر، آخرهم كانت أمس ميسر عثمان (28 عامًا) بعد قتلها في شقتها السكنية بمدينة حيفا.

ويظهر من التقرير المطول الذي ركز على جرائم القتل بحق النساء، أن 55 فلسطينيًا من الداخل قتلوا منذ بداية العام الجاري، إلا أن النساء الثمانية قتلن فقط في غضون فترة تقل عن 3 أشهر.


وأشار الموقع، إلى ما نشر أمس من تقرير لما يسمى “مراقب الدولة” والذي تناول الفشل في مكافحة العنف الأسري.

ويتبين أن الحكومة الإسرائيلية الماضية خصصت 128 مليون شيكل فقط من أصل 300 مخصصة للبرنامج، أي أقل من نصف المبلغ، ما دفع منظمات حقوقية نسائية لمهاجمة الجهات الحكومية المختصة وإصدار بيانات تحمل ردود فعل قاسية على نتائج التقرير.

القدس

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