اكتشاف "عصا ثعبان" فريدة من نوعها تبلغ من العمر 4400 عام في فنلندا!

اكتشف علماء الآثار في فنلندا طاقما خشبيا منحوتا بشكل معقد ربما استخدمه الشامان في العصر الحجري لطقوس محددة.

ويبلغ طول العصا الخشبية بالحجم الطبيعي أكثر من نصف متر، وهي عبارة عن نحت لثعبان غريب.

وعُثر عليها في Järvensuo 1، وهو موقع أرض رطبة في جنوب غرب فنلندا كان محتلا بين 4000 قبل الميلاد و2000 قبل الميلاد، وهو "على عكس أي قطعة أثرية خشبية أخرى وجدت في شمال أوروبا" خلال هذه الفترة.

ويقول علماء الآثار إن الاكتشاف يبلغ من العمر 4400 عام، ما يعني أنه يعود إلى العصر الحجري الحديث - التقسيم الأخير للعصر الحجري.

