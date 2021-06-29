اكتشاف "عصا ثعبان" فريدة من نوعها تبلغ من العمر 4400 عام في فنلندا!

وكالات

اكتشف علماء الآثار في فنلندا طاقما خشبيا منحوتا بشكل معقد ربما استخدمه الشامان في العصر الحجري لطقوس محددة.

ويبلغ طول العصا الخشبية بالحجم الطبيعي أكثر من نصف متر، وهي عبارة عن نحت لثعبان غريب.

وعُثر عليها في Järvensuo 1، وهو موقع أرض رطبة في جنوب غرب فنلندا كان محتلا بين 4000 قبل الميلاد و2000 قبل الميلاد، وهو "على عكس أي قطعة أثرية خشبية أخرى وجدت في شمال أوروبا" خلال هذه الفترة.

ويقول علماء الآثار إن الاكتشاف يبلغ من العمر 4400 عام، ما يعني أنه يعود إلى العصر الحجري الحديث - التقسيم الأخير للعصر الحجري.

Unique 4,400-year-old snake 'staff' is discovered in Finland that may have been used by Stone Age shamans https://t.co/zThcmKRnTH — Daily Mail Online (@MailOnline) June 29, 2021



وقال معد الدراسة الدكتور ساتو كويفيستو، في جامعة توركو: "إن تمثال الأفعى ذا الحجم الطبيعي المنحوت بدقة هو لمحة رائعة ومثيرة للتفكير من زمن بعيد في الماضي. رأيت العديد من الأشياء غير العادية في عملي كعالم آثار في الأراضي الرطبة، لكن اكتشاف هذا التمثال جعلني عاجزا عن الكلام تماما وأصابني بالقشعريرة".



وقال المعد المشارك الدكتور أنتي لاهيلما، من جامعة هلسنكي: "يبدو أن هناك علاقة معينة بين الثعابين والبشر. هذا يعيد إلى الأذهان الشامانية الشمالية في الفترة التاريخية، حيث كان للثعابين دور خاص كحيوانات تساعد الروح في الشامان".

واكتُشف Järvensuo 1 عن طريق الصدفة بواسطة حفارات خنادق خلال الخمسينيات من القرن الماضي، ولكن لم يتم حفره بالكامل. وعلى هذا النحو، يعمل علماء الآثار على استكشاف الموقع منذ عام 2019.

وتتمتع شواطئ البحيرة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ بظروف أراض رطبة تساعد في الحفاظ على العناصر الخشبية. كشفت أعمال التنقيب السابقة في الموقع عن مغرفة خشبية بمقبض يشبه رأس الدب.

وعُثر على العديد من القطع الأثرية الخشبية الأخرى من خلال التحقيقات الجديدة، بما في ذلك الأواني الخشبية والبقايا الهيكلية وقطع من معدات الصيد.

ووفقا لعلماء الآثار، يشير هذا إلى أن Järvensuo 1 كان موقعا ليس فقط للطقوس الغريبة التي تنطوي على تمثال الأفعى، ولكن أيضا الأنشطة العملية - ما يعني أنه يقدم لمحة عن جميع جوانب الحياة القديمة.

ونُشرت النتائج في مجلة Antiquity.