"إسرائيل" تسمح بخروج بريد غزة

غزة /سما/

قال رئيس لجنة الشؤون المدنية بغزّة، صالح الزق، إنّه سيتم بدءًا من صباح يوم غدٍ الثلاثاء، استئناف حركة دخول وخروج البريد في كلا الاتجاهين من وإلى قطاع غزّة عبر حاجز بيت حانون "إيرز" شمالاً.

وأوضح الزق في تصريحات صجفية، الإثنين، أنّ حركة دخول البريد إلى غزّة بدأت قبل نحو أسبوع، وذلك بعد سماح الاحتلال الإسرائيلي بذلك، عقب وقفها مُنذ العدوان الأخير على قطاع غزّة وإغلاق معابر القطاع.

وأضاف: "غدًا سيتم إدخال الصحف والمجلات من خارج غزّة والسماح بخروج البريد الخاص والحكومي من غزّة إلى الخارج"، مُتمنياً اتجاه الأمور نحو الأفضل.

وتابع: "لكنّ نحن لا نتحدث عن تسهيلات جديدة، حيث إنّنا ذاهبين ببطء نحو العودة إلى ما قبل العدوان الأخير في 11 مايو الماضي".

وختم الزق حديثه، بالقول: "تم السماح بدخول كمية كبيرة من جوازات السفر التي كانت موجودة في رام الله قبل منع الاحتلال للبريد"، مُوضحاً أنّ المسموح به هو إخراج البريد الحكومي والخاص، الأمر الذي سيسهل عمل الشركات الخاصة.