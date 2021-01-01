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صور : بدء إدخال الوقود لمحطة كهرباء غزة عبر "كرم أبو سالم".. هل سيتحسن جدول التوزيع؟

الإثنين 28 يونيو 2021 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور : بدء إدخال الوقود لمحطة كهرباء غزة عبر "كرم أبو سالم".. هل سيتحسن جدول التوزيع؟



غزة / سما /

​بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الاثنين، بإدخال شاحنات الوقود الممول من دولة قطر لمحطة توليد كهرباء غزة للمرة الأولى منذ انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة.

وقال مدير معبر كرم أبو سالم بسام غبن إنه سيتم اليوم إدخال 17 شاحنة محملة بالوقود الخاص لمحطة توليد الكهرباء.

وذكر غبن، أن سلطات الاحتلال استأنفت أيضا إدخال المواد الكيماوية الخاصة بالعمل الزراعي إلى جانب الاستمرار في إدخال مواد التنظيف والمعقمات.

وأشار إلى أن معبر كرم أبو سالم لا زال يعمل بشكل جزئي، فيما لا تزال حركة التصدير من قطاع غزة للخارج متوقفة بسبب شروط الاحتلال التعجيزية التي فرضها على المزارعين وتتمثل في نزع عنق ثمار البندورة.

من جانبه اعرب المتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت عن أمله في تشغيل المولدات الثلاث في محطة الكهرباء، مشيراً إلى توجه سلطة الطاقة لتشغيل المولد الثالث في حين دخول كميات كافية إلى القطاع.

وأضاف "ثابت" أنه في حين تم تشغيل المولد الثالث، سيتم تقليص ساعات فصل التيار الكهربائي، مع وجود أريحية في الجدول الجديد.

وبيّن أن جدول التيار الكهربائي سيكون واضحاً خلال يومين من تشغيل المحطة بالوقود القطري، وسيتم الإعلان عنه في حينه.

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