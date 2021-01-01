الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 657 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 251 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 114055 إصابة بينها 2254 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 110740 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1061.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 64 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 41.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 207200 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 68188 شخصًا.