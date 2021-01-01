أعراض وأسباب وعلاج مرض البهاق

وكالات / سما /

البهاق هو حالة جلدية تظهر فيها بقع بيضاء على جزء من الجلد يمكن أن يتأثر أي جزء من الجسم ، ومعظم المصابين بالبهاق لديهم جلد غير مكتمل في أكثر من منطقة، يمكن أن تصبح بقع تغير اللون أكبر حجمًا بمرور الوقت، ويمكن أن يكون لهذه الحالة تأثير على الجلد في أي جزء من الجسم، في خلال التقرير نتحدث عن حول أعراض البهاق وأسبابه وتشخيصه وعلاجه، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي له.

أعراض البهاق

هناك احتمال كبير أن يرى الشخص هذه البقع بسرعة في مواقع مختلفة من الجسم، وبعد أن تفقد بعض الأجزاء الصبغة ، قد تكبر أو لا تكبر بعد مرور بعض الوقت، يمكنهم حتى تغيير مناطق فقدان صبغة الجلد في دورات، إليك أهم أعراض البهاق:-

عدم اكتمال الجلد .

شيب الشعر المبكر.

فقدان لون الأنسجة.

أسباب البهاق

يحدث البهاق عندما تموت الخلايا التي تنتج صبغة الميلانين أو لا تعمل بشكل صحيح ، لأنها صبغة مهمة لإعطاء لون لبشرتك وشعرك وعينيك، يمكن أن تكون هناك بقع على الجلد تصبح أفتح أو بيضاء، سبب ظهور البهاق على الجلد غير معروف لأنه ليس من الواضح ما الذي يسبب موت هذه الخلايا الصبغية أو اختلال وظيفتها، لكن بعض عوامل خطر الإصابة بالبهاق هي: تاريخ العائلة، و أمراض المناعة الذاتية، وصدمة الجلد.

تشخيص وعلاج البهاق

إذا واجهت أي أعراض للبهاق ، فمن المهم مناقشتها مع الطبيب الذى سيسألك عن تاريخك الطبي ويفحص بشرتك باستخدام ضوء خاص، يمكن أن تشمل عملية تشخيص البهاق أيضًا خزعة الجلد واختبارات الدم، ولكن من الصعب معرفة مدى تطور هذا المرض مسبقا في بعض الأحيان، تتوقف البقع البيضاء دون أي علاج في معظم الحالات، ينتشر تساقط الصبغة على الجلد وتدريجيًا في معظم أجزاء الجلد نادرا جدا ، يصبح الجلد طبيعيا.

علاج البقع البيضاء التي تسببها الدباغة

يعتمد خيار العلاج على عوامل مختلفة بما في ذلك عمرك ، ومدى تأثر الجلد وأين ، وتطور هذا المرض وكيف يترك تأثيرًا على حياتك، تعد الأدوية والعلاجات القائمة على الضوء خيارين رئيسيين للعلاج للمساعدة في استعادة لون البشرة الطبيعي، قد تختلف النتائج من شخص لآخر حتى إذا نجح العلاج لبعض الوقت ، فهناك احتمالية أن تبدأ البقع بالظهور مرة أخرى. قد يصف الطبيب دواءً لتطبيقه موضعيًا على الجلد لمنع الانتكاس، العلاج بالضوء وتطعيم الجلد وزرع الخلايا وإزالة التصبغ هي بعض العلاجات الأخرى التي قد يقترحها طبيبك كعلاج للبهاق.