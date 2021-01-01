  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قيادي بفتح: جريمة اغتيال نزار بنات مدانة والجميع صدم بها

السبت 26 يونيو 2021 08:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بفتح: جريمة اغتيال نزار بنات مدانة والجميع صدم بها



رام الله/سما/

علق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي الجمعة، على جريمة اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات، على أيدي الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال زكي في تصريحات تلفزيونية؛ إن "جريمة اغتيال نزار بنات مدانة والجميع صدم بها، ولم يكن هناك أمر تصفية"، على حد قوله.

وكان جثمان نزار قد سلم لعائلته مساء الخميس، بعد تشريحه الذي أظهر تعرضه للضرب العنيف حتى الموت من عناصر أجهزة أمن السلطة خلال اعتقاله، وأن موته "لم يكن طبيعيا".


وأكدت عائلة نزار بنات، أن قوة أمنية من حوالي أكثر من 20 عسكريا داهمت منزله في الخليل الساعة 3:30 صباحا، وانهالت عليه بالضرب المبرح، وتم اعتقاله حيّا وهو يصرخ.

واتهمت عائلة بنات في تصريحات سابقة، أجهزة أمن السلطة باغتياله، وتعمد تصفيته بسبب مواقفه السياسية.

وأضافت العائلة: "تم اغتيال ابننا بشكل متعمد على يد الأجهزة الأمنية، وتعرض للضرب المبرح بالعصي وقطع حديدية على رأسه بعد عملية اعتقاله".

#فتح #نزار بنات

الأكثر قراءة اليوم

الإذاعة العبرية تكشف عن العرض الجديد الذي سيقدمه الوفد الإسرائيلي لاعادة اعمار غزة

صور : الآلاف يشيعون جثمان الناشط نزار بنات في مدينة الخليل

ماذا بعد الاغتيال الوحشي الاجرامي للشهيد نزار بنات؟ ..عبد الباري عطوان

يديعوت تكشف: المسؤول عن استهداف مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأربعاء الماضي

الاتحاد الأوروبي: لا نقدم مساعدات لقوات الامن الفلسطيني

واشنطن تتجه الى الغاء اعترافها بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

لهذا السبب .. توتر دبلوماسي بين إسرائيل وبولندا

الأخبار الرئيسية

وفد إسرائيلي إلى القاهرة لنقل موقف جديد حول الأسرى..حماس تلمح إلى احتجاز أكثر من 4 جنود !

صحيفة عبرية: الهدوء مع غزة مضلل والمواجهة التالية مسألة وقت

نزار

حزب الشعب: لا نستطيع الاستمرار بحكومة غير قادرة على حماية الحريات

سراا

صحيفة تكشف عن التطور الهائل في صواريخ المقاومة: انتظروا قصف "الكرياه"..كلمة السر: سليماني

"العملية انتهت بالتعادل".. مسؤول اسرائيلي: الجيش فشل في ردع حركة حماس أو إضعافها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية