صحيفة عبرية: الهدوء مع غزة مضلل والمواجهة التالية مسألة وقت

القدس المحتلة/سما/

سلط خبير عسكري إسرائيلي الضوء على فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في تحقيق هدفه المركزي المتمثل بـ"الفتك" بعناصر حركة "حماس" والمقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن "المواجهة التالية مسألة وقت".

وأكدت صحيفة "معاريف" العبرية في تقرير أعده تل ليف-رام، أن "عدد قتلى حماس المتدني في العدوان الأخير على غزة، بمعنى أن بند الفتك الذي وضعه جيشنا كشرط للإنجاز في مواجهة عسكرية مع حماس، لم يجد تعبيره في الحملة الأخيرة، ويشرح بقدر كبير الصعوبة في الوصول لتسوية في المحادثات التي تجرى مع حماس بوساطة مصرية".

وأوضح أنه "مع انتهاء العدوان، وضعت إسرائيل مستوى عاليا جدا من الشروط تجاه حماس، في ضوء ما يراه الجيش كانتصار واضح، في حين قائد حماس يحيى السنوار يتجول في غزة، كمنتصر على إسرائيل بسبب قوة صموده والربط الذي نشأ بين حماس والقدس والشعبية العالية، التي تحظى بها بعد العدوان في غزة والضفة".

ونبه الخبير، إلى أن "السنوار في الأسبوع القادم، سيقرر بشكل أوضح إذا كان الاتجاه هو بالفعل لتصعيد آخر وليس إلى تسوية، وحتى الآن فشلت مساعي الوساطة المصرية تماما، لأن الطرفين يتمترسان في أعماق مواقفهما، وكل واحد واثق بانتصاره ويرغب في أن يجد هذا تعبيره في إنجاز سياسي واضح".

فجوة المفاهيم

واستبعد إمكانية توصل الوسيط المصري إلى إحداث "اختراقة"، "إلا في حال تخلت إسرائيل عن الخطوط والشروط التي وضعتها، فإعمار غزة من ناحيتها لا يمكنه أن يبدأ إلا بعد حل مسألة الجنود الإسرائيليين الأسرى؛ وتغيير آلية إدخال أموال منحة قطر ودول أخرى، بحيث لا تتم الدفعات إلا من خلال السلطة الفلسطينية، والرقابة على إدخال البضائع وغيرها من الشروط".







ولفت ليف-رام، إلى أن "فجوة المفاهيم بالطريقة التي يرى فيها كل طرف نتائج الحملة الأخيرة، واسعة جدا، وهنا توجد عقدة إسرائيل وحماس على حد سواء؛ فكل تنازل أو مرونة في الشروط يمكن أن يعتبر كهزيمة، ويؤدي إلى انتقاد جماهيري، وهدوء الأيام الأخيرة مضلل، وكلما مر الوقت بدون توافقات تزداد الاحتمالات لمواجهة جديدة".

وبعد شهر من انتهاء العدوان، رأى أنه "من الأهمية بمكان التوقف عند الوثيقة التي نشرها هذا الأسبوع "مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب"، الذي يحمل اسمه اللواء مئير عميت، وفحص بعمق معطيات القتلى في غزة خلال العدوان، وهذه الوثيقة معلوماتية وأساسية، وإن كانت تمتنع عن استخلاص الاستنتاجات والنقد، ولكن الصورة التي تنشأ عنها، أن عدد القتلى يمكن في هذه المرحلة الإشارة إليه بشكل مؤكد لحماس ولمنظمات الأخرى في القطاع، أدنى بكثير مما قدروا في الجيش نهاية الحملة وبالتأكيد عن التوقعات قبلها".

وبحسب منشور المركز، قتل جيش الاحتلال 234 فلسطينيا خلال العدوان؛ بينهم ما لا يقل عن 112 من نشطاء المقاومة، في حين زعم جيش الاحتلال أن عدد القتلى من رجال المقاومة بلغ 200.

واستمر عدوان 2021 الإسرائيلي على قطاع غزة 11 يوما، وأدى بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 254 شهيدا، بينهم 66 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، والجرحى إلى أكثر من 1948 مصابا بجروح مختلفة.





وأدى عدوان جيش الاحتلال إلى ارتكاب 19 مجزرة بحق 19 عائلة فلسطينية، حيث ارتقى 91 شهيدا بينهم 41 طفلا من تلك العائلات، التي كان أكثرها عائلة "الكولك" التي قتل جيش الاحتلال منها 21 شهيدا.

وذكر التقرير الإسرائيلي، أن "نسبة القتلى بين نشطاء المقاومة والمدنيين في القطاع تقف عند نحو 1:1، وهذه نسبة مشابهة للحملات الأخرى في القطاع غزة التي نفذت من الجو"، منوها إلى أن جيش الاحتلال هاجم نحو 1500 هدف في القطاع.

ونوه إلى أنه من بين عناصر المقاومة الشهداء، فقط 63 منهم معروفون كنشطاء حماس، 25 فتح، 20 من الجهاد الإسلامي، 2 من الجبهة الشعبية، و 2 من منظمات أخرى"، مضيفا: "التعمق في بحث المعطيات في التقرير، يظهر أن 37 من نشطاء حماس من أصل 63، قتلوا في الأيام الأولى من القتال، حتى قبل تفعيل خطة الخداع ومهاجمة شبكة الأنفاق، وبعد الهجوم، انخفض عدد قتلى حماس بالمتوسط اليومي كلما استمرت الحملة، وحتى نهايتها على الأقل".

من ناحية الجيش الإسرائيلي، "حماس كانت هي الهدف المركزي في العدوان الأخير، وإليها وجهت معظم المقدرات، واستهدفت الجيش المس بقدراتها، وإلى جانب ذلك، فإن أثر الفتك في مس واسع بنشطاء حماس وكبار مسؤوليها، شكل هدفا مركزيا آخر".







أهداف لم تتحقق

وأكد الخبير، أن "هذا المفهوم (الفتك بنشطاء المقاومة) في نهاية المطاف، لن يجد تعبيره في النتائج على الأرض، المسألة التي تطرح السؤال، إذا كان ممكنا على الإطلاق تحقيق هدف كهذا دون تفعيل قوات برية، ومهما يكن من أمر، فإن مقابل الأهداف التي قررها الجيش بنفسه، لا يمكن الإمساك بالحبل من طرفيه والتعاطي مع "حارس الأسوار" كحملة ناجحة بشكل استثنائي عندما يكون واضحا بأنه كانت في هذا المعطى فجوة كبيرة".

ونبه إلى أن "الجيش الإسرائيلي، كان قد وضع "الفتك" كهدف مركزي وكشرط لانتصار واضح، ولكن الجيش لم يستوفِ هذا الهدف، ويجب أن نقول هذا بشكل واضح كي نستخلص الدروس والتعاطي مع إنجازات الحملة الأخيرة بالتوازن والتواضع".

وبين أن "هذه الفجوة وإلى جانب المس المحدود وغير الكافي بقدرات حماس الصاروخية، وأيضا إلى جانب إنجازات بالوعي من الجهة الأخرى، توجد في الأساس عدم القدرة على التقدم في المفاوضات في القاهرة، التي في هذه الأثناء لا تؤدي لأي مكان، وربما إلى مواجهة جديدة".

من جانبه، قال جنرال إسرائيلي إن "المستوى العسكري والأمني في إسرائيل يقدم العديد من الخطط الإبداعية لمستقبل قطاع غزة، لكن الحقيقة المرة أن الوضع الراهن هو أسوأ البدائل، ولذلك على إسرائيل أن تعمل لاستعادة ردعها الذي يؤثر بشكل كبير على وضعها في الشرق الأوسط، والوقوف بحزم ضد مطالب حماس".

وأضاف يعقوب عميدرور، رئيس مجلس الأمن القومي الأسبق، وأحد رجالات الأمن الإسرائيليين البارزين، في مقاله على القناة 12،أن "الأحداث التي بدأت بهجوم حماس الصاروخي على القدس، تزامن مع نهاية شهر رمضان، وهي فترة حساسة في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وفي كل عام تجلب معها سلوك عنيف ينبع من المشاعر الدينية، بالتزامن مع ذكرى احتلال القدس في حرب 1967".



وأشار إلى أن "الشرطة الإسرائيلية من جهتها اتخذت عدة قرارات، خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على منطقة باب العامود، لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى، ما ساهم في التوترات، ودفع حماس لأن تتخذ قرارات بأن تثبت للمجتمع الفلسطيني، وربما للعالم العربي بأسره، أنها تضع الأجندة الفلسطينية، وقدم قادتها إنذارا للحكومة الإسرائيلية بموجبه سترد بإطلاق بالصواريخ إذا لم تغير سلوكها في القدس".





وأوضح أن "حماس جعلت من نفسها "المدافع عن القدس" انطلاقا من غزة، وفي النهاية اندلعت حرب غزة "حارس الأسوار"، ونتيجتها أن واجهت إسرائيل ثلاث مناطق احتكاك: أولاها في القدس، حيث الاشتباكات المحلية بين الجانبين أكثر من ذي قبل، وثانيها في غزة حيث أطلقت حماس 4400 قذيفة صاروخية، وثالثها في المدن العربية داخل إسرائيل وشملت إحراق معابد يهودية، وعمليات قتل من يهود متطرفين".



واستدرك بالقول إن "محاولات إشعال النار في الضفة الغربية، وإطلاق مسيرات حاشدة، أو جر إسرائيل إلى الصراع بإطلاق النار من لبنان والأردن، لم تنجح، وبقيت الضفة الغربية هادئة إلى حد ما، ولم ينشب صراع حقيقي على الحدود، فيما نجحت الأحداث في القدس وغزة بجر فلسطينيي48 إلى العنف ضد اليهود، وكان لإطلاق النار من غزة ورد فعل إسرائيل أكبر الأثر على اندلاع الأحداث".



وأشار أنه "بعد مرور شهر على انتهاء حرب غزة، لكن نتائجها غير واضحة، فحماس قامت بعملية على المستوى الاستراتيجي السياسي، لتغيير مكانتها باستغلال الحساسية الدينية في القدس، وتحويل الحركة عبر إطلاق الصواريخ على إسرائيل إلى "درع القدس"، وكانت معركة من أجل الوعي في ساحة المعركة، فيما نفذت إسرائيل عملية غرضها إضعاف قدرة حماس العسكرية بشكل كبير، وقدرتها على تجديد هذه القدرات بعد الحرب".



وأكد أن "هدف إسرائيل من الحرب أن تكون الضربة قوية بما يكفي لردع حماس عن القيام بعمل ضدها مستقبلا، بتدمير بناها التحتية والقضاء على قادتها، لكن الفلسطينيين والعالم العربي نظروا لحماس على أنها تضحي بالكثير من أجل الدفاع عن القدس، واعتبروا أن إسرائيل فشلت لأنها لم تحقق أي إنجاز، وسار قادة حماس بحرية في شوارع غزة، وهي من أطلقت الصواريخ باتجاه إسرائيل حتى اللحظة الأخيرة من الحرب".

الردع يتطلب المخاطرة



ولفت إلى أن "إسرائيل اختتمت الحرب بإحباط محاولات حماس الهجومية، وألحقت أضرارًا بالغة ببنيتها التحتية، وقدرتها على إنتاج الصواريخ في المستقبل، لكن إسرائيل مطالبة باستعادة قوتها الردعية لأنه يؤثر بشكل كبير على موقعها في الفضاء الإقليمي، عقب فقدانها لبعض مكانتها عقب الحرب".



ودعا إلى "العودة إلى الروتين في المسجد الأقصى، بما في ذلك اقتحامات اليهود، وتعزيز وجود الشرطة، واستخدام القوة لمواجهة أي فلسطيني، والاستعداد لتحركات صعبة تتطلب إخلاء الفلسطينيين من حي الشيخ جراح وسلوان، وكل ذلك بغرض كبح جماح ما تراه حماس نجاحا استراتيجيا واضحا في الحرب، رغم أن هذه الخطوات قد تؤدي لتدهور محلي، لكن لابد من القيام بذلك، وإلا فإن حماس ستزداد شهيتها".





وتوقع أن "الردع الذي يجب على إسرائيل تحقيقه أمام حماس يتطلب المخاطرة إلى حد استئناف الحرب من أجل توضيح عزمها على إرساء قواعد جديدة بينهما، أهمها عدم السماح للحركة بتسليح نفسها، وإلا ستواجه إسرائيل عدوًا أقوى بكثير في غضون سنوات قليلة في الحرب المقبلة".



وأكد أن "مفاوضات التهدئة مع حماس لن تحل أي مشكلة أساسية داخل غزة، لأن الحركة مستمرة في بناء قوتها لإلحاق الأذى بإسرائيل في المستقبل، لكن الفائدة الوحيدة من هذه الترتيبات زيادة الفجوة الزمنية حتى الحرب التالية، التي ستبدأ عندما تشعر حماس بالقوة الكافية للتعامل مع إسرائيل، أو تحتاج لإثبات أهميتها، رغم أن الهدوء في غزة يسمح لإسرائيل بالتركيز على الاستعداد للتحدي الحقيق لمواجهة إيران وحزب الله".



وختم بالقول إن "غزة ستبقى جرحًا إسرائيلياً ينزف بشدة في مقتبل الأيام، وتشكل لها تحديا كبيرا، لأنه يؤدي لجولة طويلة من إطلاق النار، وهذا يخلق أمام إسرائيل صعوبات تتعلق بالشرعية الدولية، أما القرار السلبي، الذي يسمح باستمرار إنتاج الصواريخ، فيضع إسرائيل في مواجهة الوضع الصعب في الحرب القادمة".

عربي 21