صحيفة تكشف عن التطور الهائل في صواريخ المقاومة: انتظروا قصف "الكرياه"..كلمة السر: سليماني

غزة/سما/

كشفت صحيفة «الأخبار» اللبنانية حول ما أظهرته معركة «سيف القدس» من تطوّر هائل في قدرات المقاومة الفلسطينية، وما ينبئ به هذا التطوّر من مفاجآت أكبر في أيّ مواجهة مقبلة، يتقدّم الحديث عن الصواريخ بوصفها درّة تاج العمل المقاوم في قطاع غزة، حيث يكاد السعي إلى تطويرها وتحسين دقّتها لا ينقطع، ولو لبرهة. مساعٍ هي من الجدّية بمستوى يجعل المقاومين يعدون جمهورهم، بثقة وارتياح، بأن قصف مقرّ وحدة إدارة المعارك في إسرائيل، «الكرياه»، لم يَعُد حلماً، «بل هدف هناك من يعمل لتحقيقه». وإذا كان طموح المقاومة، في مجال الصواريخ، هو أن تصل إلى «قصف أهداف نقطية بالغة الدقة، برأس تدميري كبير»، فإنها في مجال سلاح المدفعية حقّقت بالفعل قفزات مدهشة، لن تكون من المبالغة معها استعارة وصف جوزيف ستالين للمدفعية بأنها «آلهة الحرب العالمية الثانية»، للقول إن «الهاون» بات «آلهة» المعركة الغزّية المتجدّدة في وجه العدو.

وقالت الصحيفة "كان علينا أن نعاين أحد المرابض الصاروخية التي طاولها القصف الإسرائيلي، كي نقترب أكثر من الوحدة التي صنعت المقاومة بينها وبين الكاميرا خصومة لم نستطع خلال إعداد هذا الملفّ تجاوزها بأيّ من السبل. رافقَنا أحد المقاومين إلى النقطة التي أحدثت فيها غارات الطائرات حفرة بعمق يتجاوز عشرة أمتار وبقطر يقارب 15 متراً. في الطريق، لم يَفُت الرجلَ أن ينبّه مراراً إلى أن هذه المهمّة ليست رسمية. صحيح أن المكان قد «احترق» - أي كُشف أمره -، ولم يَعُد صالحاً لاستخدامات عسكرية أخرى، لكن المقاومة في العادة لا تسمح للصحافة بزيارة أماكن كهذه. بحسب أبو الوليد، ضابط المدفعية الذي تحدّثت إليه «الأخبار»، فإن عدداً محدوداً جداً من المرابض الصاروخية والمدفعية استطاعت الطائرات الإسرائيلية استهدافه، عقب خروج رشقات صاروخية كبيرة منه؛ إذ بإمكان الطائرات المُسيّرة الإسرائيلية في بعض الأحيان أن تحدّد نقطة ما انطلقت منها الصواريخ، لكن بالمجمل، والكلام لضابط «سرايا القدس»، «هناك المئات من المرابض الصاروخية ووحدات مدافع الهاون، وما طاله القصف بعد إتمام المهمة، العشرات من النقاط فقط».

بالعودة إلى المنطقة التي غيّرت قنابل الـ»جي بي يو» الأميركية ملامحها، فقد قصفتها المقاتلات الإسرائيلية بعد أن انطلق منها عدد من الصواريخ ذات المدى البعيد، غير أن هذا القصف الانتقامي لم يغُيّر من واقع الأمر شيئاً، إذ كانت الصواريخ قد انطلقت وانتهى الأمر، يقول المقاوم الشاب، موضحاً أن هناك احتمالية لأن ينكشف مكان المربض بعد استنفاده مهمّته، إلا أن هذه الفرضية لا تكون دقيقة دائماً. وممّا كشفته مصادر المقاومة لـ»الأخبار»، أنها امتلكت معلومات عن توظيف جيش الاحتلال منظومة تكنولوجية متطوّرة، كانت ستوكل إليها مهمّة تحديد أماكن انطلاق الصواريخ، عبر رصد أيّ تغيّر في درجة حرارة ذرّات الهواء المحيطة بتلك الأماكن، لكن، قبل المعركة، كان خبراء المقاومة قد جهّزوا آلية بدائية للغاية - لن تخطر ببال مراكز أبحاث العدو - استطاعوا عبرها تجاوز التقنية الإسرائيلية الجديدة، وإعماءها عن تحديد المواقع النقطية لانطلاق الصواريخ. وعن الرحلة التي تقطعها الصواريخ بدءاً من تربيضها حتى تفعليها، يقول الشاب: «الحكاية لا تُحصر زمانياً بالأيام أو بالشهور؛ هناك صواريخ تمّ تربيضها منذ سنوات تتجاوز الأربع، وهي لا تتطلّب جهداً في تذخيرها في باطن الأرض والذي يُعدّ مرهقاً جدّاً فقط، إنما أيضاً في رعايتها وتأمينها وصيانتها بشكل شهري. هذا العمل يقوم به عدد كبير من المقاومين الذين يتوزّعون على تخصّصات يكمل بعضها بعضاً، تبدأ بوحدات التصنيع والتجريب، وتمرّ بالوحدات التي تقدّم الإحداثيات، وصولاً إلى المقاومين الذين يعملون على تربيضها، ثمّ الوحدات التي تتولّى صيانتها طوال المدة، حتى المقاوم الذي يقوم بمهمّة إطلاقها حين يتلقّى الإشارة بذلك».



في خلال وجودنا، قام المقاومون بانتشال أحد الصواريخ الذي لم يتأذَّ من القصف. أخبرنا الفريق التقني أن الصاروخ من عائلة «بدر»، فيما قَدّرنا بأنفسنا أن طوله يتجاوز الـ5 أمتار ونصف المتر بقليل. لعلّ هذا الحجم الهائل يدلّل ليس على قدْر الجهد المبذول في تربيضه فقط، بل أيضاً على الكلفة الهائلة التي يتطلّبها ذلك. يقول أحدهم: «ما نعلمه أن هذه الصواريخ ثمينة، فهي نتاج جهود طويلة استمرّت لقرابة 18 عاماً، وبُذلت في سبيلها ليس الأموال فحسب، بل الدماء».

أكثر ما يأمله المقاومون بل ويعملون على تحقيقه هو أن يصلوا بصواريخهم إلى قصف أهداف نقطية بالغة الدقة

في مطلع حزيران 2001، سُجّلت ولادة أوّل صاروخ محلّي الصنع أطلقته المقاومة. حينها، لم يكن مدى صاروخ «قسام 1» يتجاوز كيلومترَين، لكنّ الشهيدين نضال فرحات وتيتو مسعود عكفا على إجراء المئات من التجارب، حتى وصلت مديات الصواريخ إلى 4 كيلومترات في عام 2002، لتُستخدم في قصف المستوطنات المُقامة داخل أراضي قطاع غزة. وبعد فترة، دشّنت «سرايا القدس» صاروخها الأول الذي كان يحمل اسم «شهداء جنين». يقول أبو حمزة، وهو الناطق الإعلامي باسم «السرايا» إن «المجاهدين تجشّموا عناءً كبيراً في تحويل الفكرة النظرية إلى واقع عملي، جرى استثماره لاحقاً في قصف مستوطنات غلاف غزة، ولا سيما بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع عام 2005»؛ إذ خلّف الانسحاب واقعاً ميدانياً حوّل الصاروخ من شكل ثانوي من أشكال المقاومة، إلى أحد أعمدتها الرئيسة، حيث قلّص جيش الاحتلال هامش الاحتكاك بين المقاومين وجنوده، وذلك عبر صناعة مناطق جرداء من الأشجار على طول الحدود الشرقية للقطاع، تراقبها وسائل التكنولوجيا المتطوّرة على مدار الساعة.



ساهمت الصواريخ في التحايل على الوقائع الميدانية القائمة، فلم يَعُد المقاومون بحاجة إلى تنفيذ مهمّة استشهادية لزرع عبوة في موقع ما، إذا كانت الصواريخ وقذائف «الهاون» تقوم بالمهمّة. هذا في ما يخصّ غلاف غزة، أمّا في ما يتعلّق بمدن العمق، فقد أصبحت الصواريخ المُعادل الموضوعي للعمليات الفدائية التي كان ينفّذها المقاومون في الضفة الغربية وفي الداخل المحتل، وخصوصاً بعد المدى البعيد والتأثير المجدي اللذين ظهر أن المقاومة امتلكتهما في حرب العام 2012، عندما قصفت مدينة تل أبيب لأوّل مرّة بصاروخ من طراز «فجر» إيرانيّ الصنع.

ووفقاً للأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي»، زياد النخالة، فإن المقاومة لم تحصل على الصواريخ البعيدة المدى من الجمهورية الإسلامية في إيران فحسب، بل نقل الحرس الثوري الإيراني تقنيات صناعة الصواريخ إلى القطاع، من أجل معالجة المشكلات التي تعترض وصول السلاح. وهنا، تَحضر النقلة النوعية التي سجّلتها صواريخ المقاومة ما بعد حرب العام 2008. حينها، كانت الصواريخ برمّتها صينية أو روسية الصنع، وأبعد مدى تصل إليه 40 كيلومتراً، فيما مدى الصواريخ المحلية يصل إلى حدود 20 كيلو متراً فقط. وكما أن ما قبل 2008 ليس كما بعده، فإن المقاومة ترى أن ما بعد 2021 ليس كما قبله. وعن ذلك، سألنا ضابط المدفعية في «سرايا القدس»، أبو الوليد، عن الطموح الذي تتطلّع إليه الوحدات الصاروخية، فأجاب أن «أبلغ ما يتمنّاه جندي المدفعية والصاروخية، أن يحقّق إصابة دقيقة في الهدف، ومستوى انفجارياً كبيراً يُحدث أثراً مجدياً، وأكثر ما يأمله المقاومون بل ويعملون على تحقيقه، هو أن يصلوا بصواريخهم إلى قصف أهداف نقطية بالغة الدقة، برأس تدميري كبير».

هل سيأتي هذا اليوم؟ يجيب المقاوم الشاب مبتسماً: «ما نحن فيه اليوم كان حلماً في عام 2003، ربّما سيصبح اليوم الذي كُنّا نقصف فيه مدن العمق بالعموم ذكرى من الماضي الجميل، وستعلن المقاومة ذات يوم أنها استهدفت الكنيست الإسرائيلي أو مقرّ وحدة إدارة المعارك، الكرياه، وهذا ليس حلماً، بل هدف هناك من يعمل لتحقيقه».

لم يمرّ اليوم السادس من المعركة قبل أن تضع «سرايا القدس» توقيعاً بارزاً على الحشود العسكرية المتاخمة للحدود الشرقية للقطاع؛ إذ أعلنت، في 15 أيار الماضي، تدشين صاروخ من العيار الثقيل، ليس بوزن رأسه المتفجّر فقط، بل باسم «القاسم» الذي اختارته «الجهاد» عرفاناً بدور الشهيد الذي كانت له اليد الطولى في ما وصلت إليه المقاومة. في مواصفات صاروخ «القاسم» الثقيل، يقول أبو الوليد، وهو أحد القادة الإعلاميين في «سرايا القدس»: «هو صاروخ ذو مدى محدود، يتميّز بزنة رأسه المتفجّر الثقيل جداً، والذي يبلغ 400 كيلوغرام من مادة الـ(تي أن تي) الشديدة الانفجار». وبحسب المعلومات التي أفصحت عنها «السرايا»، فإن الصاروخ قادر على تدمير المساحة المحيطة بانفجاره بمدى يتجاوز الـ200 متر، وهو مدى كبير جداً قياساً برؤوس الصواريخ المحدودة الوزن، وقد استُخدم في استهداف الحشود العسكرية شرق مدينة خانيونس. لم تفصح «السرايا» عن المدى الفعلي للصاروخ، غير أن أبو الوليد يوضح أن «فكرة المدى لم تَعُد مشكلة، إذ بإمكان وحدات التصنيع العسكرية، بما امتلكته من تقنية، أن تصل بالصواريخ إلى أبعد نقطة في فلسطين المحتلة»، مستدركاً بأن «ميزة القاسم هو ما يحمله من رأس متفجّر كبير، إذ إن سقوطه وسط حشود عسكرية أو تجمّع للجنود، يُحقّق نتائج دسمة».

وبالحديث عن التقنية، فقد تمكّنت المقاومة، خلال السنوات الماضية، من تصنيع مخزونها الصاروخي في داخل القطاع. وبحسب القيادي في «سرايا القدس»، فإن التطوّر الذي شهده التصنيع العسكري المحلي في مجال الصواريخ، جاء بعد الدور الكبير الذي لعبه محور المقاومة، ولا سيما الشهيد الحاج قاسم سليماني، في هذا الصدد. يوضح الرجل: «عقب حرب العام 2012، ظهر الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه توافر صاروخ بإمكانيات صاروخ فجر الإيراني الذي استُخدم في ضرب مدينة تل أبيب. لكن الأزمة، أن الطريق إلى وصول هذا النوع من السلاح ليست مفروشة بالورود ولا بالرمال أيضاً، إذ تخضع لظروف إقليمية ودولية متقلّبة وشديدة التعقيد».

يتابع أبو الوليد: «وللتحايل على هذا الأمر، دخلت المقاومة في برامج تدريب مكثّفة احتضنها بعض دول محور المقاومة، وساهم ذلك في رفع كفاءة المقاومة في تصنيع الصواريخ والقذائف على النحو الذي ظهر في هذه الحرب، وفي المعارك التي خاضتها المقاومة بين الحروب خلال السنوات الماضية». أمّا عن سبب التسمية، فالأمر واضح: «غيوم السماء لا تمطر صواريخ، ولا خبرات لصناعة الصواريخ، فقد حصلت المقاومة في قطاع غزة على سلاحها وتقنية تصنيع سلاحها والمال اللازم لتصنيع سلاحها من محور المقاومة الممتدّ من غزة إلى طهران، وكلمة السرّ في كلّ هذا الإنجاز هي الحاج الشهيد قاسم سليماني، وهذا الصاروخ ذو الرأس الثقيل جاءت تسميته لتُخلّد بصمة الحاج قاسم، وتحيي ذكره، وتنسب الفضل إلى أهله».