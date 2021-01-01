تفاصيل جديدة لزيارة كوخافي للولايات المتحدة

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "والا" العبري، صباح اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة لزيارة رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي إلى الولايات المتحدة.



وقال المراسل العسكري للموقع، أمير بوخبوط، إنه لأول مرة منذ سنوات، تم تفويض رئيس الأركان لمناقشة مباشرة مع قادة المؤسسة الأمنية الأمريكية حول، تفاصيل الاتفاقية مع إيران والعقوبات والقضايا السياسية المتعلقة بالمشروع النووي.

وبحسب بوخبوط، فإنه من المتوقع أن تتلقى إسرائيل مساعدة عسكرية واسعة إذا وقعت الولايات المتحدة اتفاقية تضر بأمن إسرائيل.



وفي ظل هذه المخاوف، عقد رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، كوخافي، اجتماعا، اليوم الأربعاء الماضي، مع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان. وناقش الطرفان التحديات الأمنية الإقليمية وعلى رأسها التموضع العسكري الإيراني في أنحاء الشرق الأوسط، وإشكاليات الاتفاق النووي الحالي، وبرنامج الصواريخ الإيرانية.



وحضر الاجتماع منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، والمستشارة الخاصة للرئيس لشؤون الدفاع، كارا أبيركرومبي.