الإذاعة العبرية تكشف عن العرض الجديد الذي سيقدمه الوفد الإسرائيلي لاعادة اعمار غزة

القدس المحتلة / سما /

كشفت الإذاعة العبرية، عن العرض الجديد الذي سيقدمه وفد الاحتلال الإسرائيلي، الذي سيتوجه للعاصمة المصرية، القاهرة، في حال استمر الهدوء.

وأوضحت الإذاعة، أن العرض يتمحور حول إعادة إعمار غزة مقابل الحصول على معلومات عن الجنود الأسرى لدى حركة حماس وهو ما يمثل تراجعا عن شرط إسرائيلي سابق.

وأشارت إلى أن عرض "تل أبيب" يمثل تراجعا أوليا عن شرطها السابق بعدم السماح بإعادة إعمار غزة إلا بعد إعادة جندييْن أسيريْن ورفات جندييْن آخريْن لدى حركة حماس منذ حرب العام 2014.

وكان وفد إسرائيلي قد التقى مسؤولين في المخابرات المصرية بالقاهرة الخميس الماضي؛ لبحث موضوع تثبيت وقف إطلاق النار بين تل أبيب وفصائل المقاومة في غزة.

وفي سياق متصل، ذكر موقع (أكسيوس) الإخباري الأميركي -نقلا عن دبلوماسيين غربيين-أن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار رفض آلية عرضها منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند تتعلق بصرف أموال إعادة الإعمار في غزة.

وأوضح موقع (أكسيوس) إلى أن قطر تعهدت بتقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، وأن العقبة الرئيسة هي كيفية تحويل المبلغ إلى غزة.

وأضاف الموقع أن "إسرائيل" تهدد بتعليق عملية إعادة إعمار غزة إذا لم يُسجل تقدم بشأن عودة أسيرين تحتجزهما حماس، ورفات جنديين.

ونقل الموقع الأميركي عن مسؤولين "إسرائيليين" ودبلوماسيين غربيين تخوفهم من أن تعثر المفاوضات غير المباشرة بين "تل أبيب" وحماس لتثبيت وقف إطلاق النار قد يؤدي إلى تجدد المواجهة بين الطرفين. نقلا عن "فلسطين الآن".