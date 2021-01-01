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من هو الناشط نزار بنات؟

الخميس 24 يونيو 2021 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
من هو الناشط نزار بنات؟



رام الله / سما /

نزار بنات من سكان بلدة دورا جنوب الخليل نشط ضد مشروع التسوية التي تقوده السلطة الفلسطينية، ويميل للفكر القومي، وله محاولات متكررة للتأسيس لحرية الرأي ضد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

يعد من النشطاء المعروفين على الساحة الفلسطينية، ترشح عن قائمة "الحرية والكرامة" للانتخابات التي كان مقررا عقدها في مايو الماضي وأجلها الرئيس محمود عباس.

يمتلك سيرة ذاتية واسعة في انتقاد السلطة الفلسطينية ما جعل له سيرة ذاتية كبيرة في الشارع.

تعرض لأكثر من 8 حوادث اعتقال متفاوتة على يد أجهزة السلطة الفلسطينية، وأكد تعرضه للتعذيب والقمع في سجونها التي قضى فيها أشهرا طويلة.

وقبيل حادثة اعتقاله فجر اليوم، نشر المغدور بنات مقطعا مصورا له ينتقد فيه "فضيحة اللقاحات" وقال :"قيادة السلطة مرتزقة تتاجر بكل شيء على حساب القضية الفلسطينية".

#نزار بنات #السلطة

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