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عائلة الناشط"بنات" تصدر بيانا شديد اللهجة : تعرض للضرب المبرح وتم اعتقاله حيا وهو يصرخ

الخميس 24 يونيو 2021 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الناشط"بنات" تصدر بيانا شديد اللهجة : تعرض للضرب المبرح وتم اعتقاله حيا وهو يصرخ



رام الله / سما /

كشفت عائلة الناشط نزار بنات، ملابسات وظروف وفاة نجلها فجر اليوم الخميس عقب اعتقاله من قبل اجهزة الامن الفلسطينية .

وقالت العائلة إنّ قوة أمنية داهمت منزل نزار الساعة 3:30 صباحا، واعتدت عليه بالضرب المبرح من حوالي 20 عسكرياً ، وتم اعتقاله حيا وهو يصرخ.

وشددت، أنّ ما حصل مع نزار هو اغتيال مع سبق الإصرار والترصّد، عقب اقتحام مكان سكنه من قبل قوة أمنية مشتركة فجرً.

كما قال ابن عم الناشط نزار بنات عمار بنات انه  "في تمام الساعة 3:30 فجراً داهمت قوة أمنية مكونة من 20 عنصراً منزل نزار، وقاموا بتوجيه ضربات مؤلمة على رأسه بوساطة الهراوات وقاموا بإفراغ 3 علب غاز بوجهه وتعريته من ملابسه وشتمه والضرب بالأيدي حتى سالت منه الدماء ".

ونعى المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، "الناشط نزار بنات الذي توفي بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

من جانبه قال شاكر طميزي محامي الناشط بنات انه سيتم تحويل الجثمان للتشريح لمعرفة سبب الوفاة.

وفيما يلي البيان الذي اصدرته عائلة بنات :-

* توجّه وفد من العائلة عقب ذلك إلى مستشفى عالية للنظر إلى جثة نزار ومعاينتها عن قرب، ولكن لم نجد جثة نزار، وتوجهنا إلى المستشفيات الرئيسيّة الثلاثة في الخليل وأيضًا لم نجد جثة نزار 

* نطالب أعلى هرم في هذه السلطة من كبيرها إلى صغيرها بالكشف فورًا عن مكان جثة نزار 

* يمنع منعًا باتًا أن يقوم أي طبيب محسوب على وزارة الصحة الفلسطينيّة الغير مؤتمنة على أي إنسان فلسطيني أن يقوم بتشريح جثة نزار 

* نُطالب باسم كافة عائلة بنات في الوطن والمهجر بتشكيل لجنة تحقيق دولية يرأسها طبيب من عائلة بنات - العجوري ومن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسىان لتشريح جثة نزار في أي مركز بعيدًا عن مراكز الحكومة والأجهزة الأمنية الفلسطينيّة

* ما زلنا حتى هذه اللحظة لا نعلم أين جثة إبننا ولا يوجد أي جهة فلسطينيّة تعطينا معلومة عنه، في أي عُرف أو دولة يحصل هذا!!

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