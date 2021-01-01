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وفاة الناشط نزار بنات بعد تدهور صحته اثناء اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية

الخميس 24 يونيو 2021 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الناشط نزار بنات بعد تدهور صحته اثناء اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية



رام الله / سما /

أعلن محافظة الخليل اللواء جبرين البكري، وفاة الناشط نزار بنات بعد تدهور صحته، عقب اعتقاله من قبل أجهزة الامن بناء على مذكرة احضار من قبل النيابة العامة

وذكر المحافظ في بيان صادر نُشر على صفحة المحافظة في موقع "فيسبوك"، صباح اليوم، "على اثر صدور مذكرة احضار من قبل النيابة العامة لاعتقال المواطن نزار خليل محمد بنات قامت فجر اليوم قوة من الاجهزة الامنية باعتقاله، وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله الى مشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الاطباء حيث تبين ان المواطن المذكور متوفى وعلى الفور تم ابلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول".

وأفادت عائلة بنات بأن ما حدث مع نزار هو عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد، عقب اقتحام مكان سكنه، والاعتداء عليه بالضرب المبرح بالهراوات على رأسه أثناء نومه ورشّه بغاز الفلفل فور استيقاظه.

وقالت: "نزار فقد الوعي داخل منزله بسبب الضرب، وبعد استيقاظه تم اعتقاله عاريًا ونقله إلى جهة غير معلومة من قبل 25 عنصرًا من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة".

وطالبت العائلة "بتشكيل لجنة تحقيق تضم عناصر من جهات حقوقية ومن طرف العائلة، لإثبات اغتيال السلطة للناشط بنات".

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