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فشل الوساطات .. كوخافي: احتمال حدوث مواجهة محتملة مع غزة “قريبا”

الخميس 24 يونيو 2021 07:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فشل الوساطات .. كوخافي: احتمال حدوث مواجهة محتملة مع غزة “قريبا”



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن هناك “احتمالا معقولا” باندلاع مواجهة عسكرية مع قطاع غزة “قريبا”.

جاءت تصريحات كوخافي في واشنطن، خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بحسب هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (كان).

وأضافت القناة أن كوخافي تحدث مع سوليفان عن فشل وساطات جرت مؤخرا للتوصل إلى تسوية طويلة المدى مع حركة حماس.

وفي السياق أكد كوخافي، استمرار التعاون مع الأمريكيين أمام التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، قائلا: «التحالف الاستراتيجي مع الولايات المتحدة يشكل ركيزة هامة للغاية للأمن القومي لدولة إسرائيل، التعاون بين الجيوش يضاعف القوة والمصالح المتبادلة التي تزايدت في السنوات الأخيرة».

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