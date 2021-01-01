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طالع جدول امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين لكافة الفروع

الأربعاء 23 يونيو 2021 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
طالع جدول امتحانات الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين لكافة الفروع



غزة /سما/

من المقرر أن تبدأ يوم غدٍ الخميس الموافق 24 يونيو 2021، امتحانات الثانوية العامة/ التوجيهي للعام الدراسي 2020- 2021، في فلسطين، لكافة الفروع.

وفي وقت سابق، كانت وزارة التربية والتعليم قد قررت تأجيل امتحانات الثانوية العامة لمدة أسبوع عن الموعد الذي كان محددا مسبقا، بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بحيث تبدأ يوم غدٍ الخميس،

وحسب ما أوردته الوزارة، فإن الجدول الخاص بامتحانات التوجيهي فلسطين 2021 بعد التعديل الذي أقرته وزارة التربية و التعليم الفلسطينية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كان على النحو التالي:

جدول

#امتحان الثانوية العامة #قطاع غزة #طلبة التوجيهي #طلبة الثانوية العامة #غزة #جدول امتحان الثانوية العامة

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